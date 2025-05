東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、永遠のライバル「ドナルドダック」と「チップ&デール」のショコラサンドが誕生!

キュートなお菓子はもちろん、推し活にぴったりなクリアバッグやエコバッグも登場する『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が新たに発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

価格:各1,404円(税込)

販売スケジュール:

先行発売:2025年5月30日(金)〜11月上旬頃先行販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店取扱スイーツ:・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージAセット・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージBセット・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ 単品・ドナルドダック、チップ&デール/エコバッグ 単品通常販売:2025年6月4日(水)〜11月上旬頃販売店舗:東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)取扱スイーツ:・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージAセット・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージBセット・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ 単品・ドナルドダック、チップ&デール/エコバッグ 単品【羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)】取扱スイーツ:・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB・ドナルドダック、チップ&デール/エコバッグ 単品【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)】取扱スイーツ:・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認ください※期間中でも、商品がなくなり次第販売を終了いたします通販情報:公式オンラインショップ「パクとモグ」ほか受付期間:2025年6月2日(月)10:00〜取扱スイーツ:・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージAセット・ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ パッケージBセット・ドナルドダック、チップ&デール/エコバッグ 単品※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーが展開するハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回はファン待望『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が新たに発売されます。

キュートなお菓子はもちろん、推し活にぴったりなクリアバッグやエコバッグもラインナップ。

6月9日にお誕生日を迎える「ドナルドダック」を、「チップ&デール」と一緒に祝いできます☆

「ドナルドダック」のころころ変わる表情と「チップ」と「デール」のにっこり笑顔も一緒に、シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキー。

東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”が、はみだすほど大きくサンドしてあります。

シャリッと一口かじると、お口いっぱいに優しいミルキー感が広がるスイーツです。

選んで楽しい2種類のパッケージデザインに注目

『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』は、2種類のパッケージで展開。

「ドナルドダック」と「チップ&デール」柄から選べるのも嬉しいポイントです☆

「ドナルドダック」デザイン

とびきりチャーミングな表情の「ドナルドダック」デザイン。

ベレー帽とお揃いのブルーを基調としたデザインで、側面には「デイジーダック」とのデートの朝が描かれています。

いつもいたずらを仕掛ける「チップ&デール」も今日は大活躍。

慌ただしくもキュートな「ドナルドダック」の様子に、お菓子を食べる前からときめきがとまりません☆

「チップ&デール」デザイン

いたずらが大好きな仲良しコンビ「チップ&デール」デザイン。

2匹とお揃いのブラウンカラーをベースに木の実が描かれ、側面には「ドナルドダック」と大はしゃぎする「チップ&デール」が描かれています。

茶目っ気たっぷりな2匹が描かれたパッケージは、お菓子を食べ終わった後もおうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

推し活に欠かせないグッズ2種

かわいいお菓子はもちろん、推し活にぴったりなグッズ2種が登場。

「ドナルドダック」と「チップ&デール」がデザインされたクリアバッグやエコバッグがラインナップされます。

ドナルドダック、チップ&デール/クリアバッグ

グッズ名・価格:

・『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』セット 各3,410円(税込)

・単品 2,090円(税込)

ぬいぐるみの持ち運びや小物を入れて愛用できるクリアバッグ。

表裏にちょこんと覗く「ドナルドダック」と「チップ&デール」がデザインされています。

ストラップを外してお家で飾る事もできるグッズです。

縦18cm×横13cm×マチ9.5cmのサイズなので、推しぬいとのお出かけにもぴったり。

「ドナルドダック」と「チップ&デール」と一緒に、大冒険に出かけたくなりそうなデザインです☆

ファスナー部分には「ドナルドダック」のシルエットを取り入れたチャームつきです。

ドナルドダック、チップ&デール/エコバッグ

価格:単品 1,210円(税込)

※エコバッグは単品販売のみとなります

そして2つめは、「ドナルドダック」と「チップ&デール」がかわいいエコバッグ。

表と裏で異なるデザインが使用されています。

コンパクトに折りたためるので、持ち運びやすいのも嬉しいポイント。

ちょっとしたお出かけやサブバッグにもぴったりな、「ドナルドダック」のフェイスがインパクト抜群なグッズです。

永遠のライバルである「ドナルドダック」と「チップ&デール」のショコラサンドが誕生。

2025年5月30日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

