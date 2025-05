Golden Child出身でメインボーカルを務めたCHOI SUNG YUN(チェ・ソンユン)が5月17日(土)18日(日)に日本で初のファンミーティングを開催しました。

CHOI SUNG YUN

Golden Child出身でメインボーカルを務めたCHOI SUNG YUN(チェ・ソンユン)が5月17日(土)18日(日)に日本で初のファンミーティングを開催。

大阪公演はファン達からのサプライズケーキなども登場し、ファン達に愛される姿が微笑ましいひと時でした。

そして今回、THE 1ST FAN MEETING “ALL about Yun in OSAKA”と“TOKYO”の開催が決定しました。

チェ・ソンユン

チェ・ソンユンは韓国のボーイズグループ「Golden Child(ゴールデン・チャイルド)」のメンバーで、メインボーカルとして活躍しており、2024年9月19日に兵役を終えて除隊し、本名のチェ・ソンユンで活動しています。

今回の日本ファンミーティングはソロになり初挑戦となりましたが、圧巻の歌唱力とこの日のために準備したという「『晩餐歌』 acoustic ver. tuki.×優里」をギタリストのドンジュン氏と共に披露しました。

またトークやゲームでも、ソンユンお得意の明るく元気な性格で、ファン達と温かい時間を過ごしていました。

大阪公演はファン達からのサプライズケーキなども登場し、ファン達に愛される姿が微笑ましいひと時でした。

大盛況に大阪を終え、6月に大阪の追加公演、そして7月に東京での初ソロ公演が決定しました!

★公演情報★

日時:2025年6月21日(土)13:00/18:00

6月22日(日)13:00/18:00

会場:PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

日時:2025年7月5日(土)13:00/18:00

7月6日(日)13:00/18:00

会場:TIAT SKY HALL

〒144-0041 東京都大田区羽田空港2丁目6-5

【チケット】

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

2025年5月29日(木)20:00〜各日程前日23:59まで

一般 8,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)

※各公演後に特典会あり

チェ・ソンユン(2)

チェ・ソンユン(3)

チェ・ソンユン(4)

チェ・ソンユン(5)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post THE 1ST FAN MEETING “ALL about Yun in OSAKA”と“TOKYO”開催決定!CHOI SUNG YUN appeared first on Dtimes.