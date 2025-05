大量のファイル参照が簡単に！DADAN「DEDEN」

DADANが提供する電子書籍の制作から管理、納品に至るまでの一連の業務効率化とコスト削減を実現するクラウドツール「DEDEN」が、「Manga beyond gender」をテーマに女性向けマンガを中心に編集・出版する「シュークリーム」に導入され、デジタルコンテンツの管理基盤として活用。

DADANが提供する電子書籍の制作から管理、納品に至るまでの一連の業務効率化とコスト削減を実現するクラウドツール「DEDEN」が、「Manga beyond gender」をテーマに女性向けマンガを中心に編集・出版する「シュークリーム」に導入され、デジタルコンテンツの管理基盤として活用しています。

■導入の背景と課題

シュークリームでは、デジタルコンテンツを社内サーバーで管理していましたが、以下のような課題が生じていました。

1. コンテンツの検索性の低下

作品数の増加に伴い、必要なファイルの検索に時間がかかり、編集や営業・プロモーション部門の作業効率が低下していた。

2. 社内閲覧環境の問題

適切なビューワー環境がなく、コンテンツの確認作業が非効率だった。

3. 管理運用の負担

社内サーバー内での個別フォルダ管理をしていたため、書誌やEPUBデータの管理が複雑化していた。

これらの課題を解決するため、クラウドベースの一元管理システムである「DEDEN」の導入を決定しました。

■「DEDEN」の活用状況

シュークリームでは、「DEDEN」を主にデジタルコンテンツの管理プラットフォームとして活用しています。

現在の利用状況は以下の通りです。

●主な利用目的

作品ファイルの管理と社内での閲覧・共有に活用。

統合されたビューワー環境で迅速なコンテンツ確認が可能に。

●運用体制

編集部を中心に、プロモーション・営業部門も含めた社内横断的な利用体制を構築。

■導入効果

「DEDEN」の導入により、シュークリームでは以下のような効果が得られています。

1. コンテンツ検索性の向上

クラウドベースの直感的なインターフェースと強力な検索機能により、ファイル検索・閲覧の時間が大幅に短縮。

2. ビューワー環境の整備

システム内蔵のビューワーにより、別途アプリケーションを起動することなく迅速にコンテンツ確認が可能に。

3. セキュリティの強化

クラウド環境での一元管理により、アクセス権限の設定が可能になり、情報セキュリティが向上。

