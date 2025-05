ディズニーストアに、オラフ、パスカル、フランダーをデザインした夏を爽やかに彩る新コレクション「Disney Cool Goods」が登場。

ハンディファンや冷感仕様のフード付きタオルなど、暑さ対策をキュートに楽しめるひんやりグッズが展開されます☆

ディズニーストア「Disney Cool Goods」

発売日:2025年5月30日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、夏にぴったりの新コレクション「Disney Cool Goods」が登場。

『アナと雪の女王』の「オラフ」、『塔の上のラプンツェル』の「パスカル」、『リトル・マーメイド』のフ「ランダー」をモチーフに、清涼感あふれるカラーと水彩タッチの軽やかなオリジナルアートで仕上げた、見た目にも涼しいひんやりグッズが揃います。

ラインナップは、接触冷感仕様の半袖パジャマやぬいぐるみケース付きのブランケットをはじめ、「パスカル」のバスボール、お風呂上がりのクールダウンにぴったりなクールポイントマスクなどのビューティーグッズを展開。

キャラクターとひんやり快適なおうち時間を楽しめます。

さらに、キャラクターのマスコット付きハンディファン、ステンレスボトル、保冷バッグなど、通勤・通学やさまざまなシーンで活躍するグッズも充実。

そのほか、アウトドアにも最適なオラフデザインのフード付きタオルやショルダーストラップ付き氷のうなど、夏の暑さ対策をキュートに楽しめるグッズが登場します☆

オラフ ハンディファン Disney Cool Goods

価格:4,000円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦30.5×横10.5×厚み4.5cm

使用時(マスコット含む) 約縦23.5×横8.4×厚み3.6cm

収納時(マスコット含む) 約高さ14.4×幅8.4×奥行き6.5cm

ストラップ 約長さ14cm

USBケーブル 約長さ23.5cm

『アナと雪の女王』らしいオーロラカラーが輝くハンディファン。

おすわりポーズの小さな「オラフ」がポイントです。

コードレスで使えるUSB充電式で、フル充電にしておくと最大約3時間の連続使用が可能。

風量は弱・中・強の3段階調整ができ、強の風量では約1.5時間の連続使用ができます。

エルサ&オラフ マルチストラップ SUNSHINE DAYS

価格:2,000円 (税込)

サイズ:ストラップ約長さ111cm

チャーム 全長約4.8cm

ストラップ紐(各) 約長さ5.5cm

「オラフ」のチャーム付が付いた、「エルサ」をイメージしたマルチストラップ。

「エルサ」の美しい長い髪をイメージした、雪の結晶がきらめく編み込みスタイルも印象的です。

ハンディファンやスマートフォンケース、カードケースに取り付けられるので、オールシーズン、様々なシーンで活躍してくれます。

パスカル ハンディファン Disney Cool Goods

価格:4,000円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦30.5×横10.5×厚み4.5cm

使用時(マスコット含む) 約縦21.2×横8.4×厚み3.6cm

収納時(マスコット含む) 約高さ11.8×幅8.4×奥行き6.5cm

ストラップ 約長さ14cm

USBケーブル 約長さ23.5cm

『塔の上のラプンツェル』らしいオーロラカラーに輝く、「パスカル」をレイアウトしたハンディファン。

手で持って使うほか、ハンドル部分をたたんで卓上使用することも可能です。

お手持ちのネックストラップを取り付ければ、ハンズフリーで使えます。

ラプンツェル&パスカル マルチストラップ SUNSHINE DAYS

価格:2,000円 (税込)

サイズ:ストラップ 約長さ111cm

チャーム 全長約3cm

ストラップ紐(各) 約長さ5.5cm

ディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたマルチストラップには、「パスカル」のチャーム付き。

お花モチーフを留めた、編みデザインのストラップが「ラプンツェル」らしさ満点です!

「ラプンツェル」の親友、パスカルのダイカットチャームがアクセントになった、遊び心いっぱいのユニークなグッズになっています。

オラフ 半袖パジャマ ホワイト Disney Cool Goods

価格:6,300円 (税込)

サイズ:身長 約154〜162cm

バスト 約79〜94cm

トップス肩幅 約41cm/着丈 約64cm

ボトムス股下 約10cm

巾着 約縦45×横25cm

「オラフ」をデザインした、夏にぴったりの接触冷感ナイトウェア。

爽やかな白地に「オラフ」と浮き輪、ビーチチェア、ビーチボール、冷たいドリンクのイラストを散りばめた総柄セットアップです。

触れた瞬間にひんやり感がある生地、水分や汗を素早く吸い取って乾燥させる吸水速乾性に優れた生地が採用されています。

パスカル 半袖パジャマ ピンク Disney Cool Goods

価格:6,300円 (税込)

サイズ:身長 約154〜162cm

バスト 約79〜94cm

トップス肩幅 約41cm/着丈 約64cm

ボトムス股下 約10cm

巾着 約縦45×横25cm

小さなハート模様に、ピンク色「パスカル」と桃、さくらんぼ、ぶどう、オレンジのフルーツを合わせたプリント生地の総柄セットアップパジャマ。

にじみが表現された水彩風のイラストは、透明感があり涼しげな印象です。

見た目だけでなく機能もしっかりしているので、汗ばむ日もさらりと快適に過ごせます。

オラフ ステンレスボトル Disney Cool Goods

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ26.5×直径7.5cm

「オラフ」や浮き輪、ビーチチェア、ビーチボール、冷たいドリンクのイラストを散りばめた総柄のステンレスボトル。

保温保冷に優れたステンレス製なのででオールシーズン活躍してくれます。

フタは持ち運びに便利なハンドル付きです。

パスカル ステンレスボトル Disney Cool Goods

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ26.5×直径7.5cm

「パスカル」をデザインした、シリコンパッド付きステンレスボトル。

ボトルには「パスカル」と共に桃やさくらんぼ、ぶどう、オレンジがレイアウトされています。

すべりどめになってくれるシリコンパッドは、底のカッティングがポイントです。

フランダー ステンレスボトル Disney Cool Goods

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ26.5×直径7.5cm

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の友だち「フランダー」を主役にしたステンレスボトル。

「フランダー」とサンゴ、ヒトデ、クラゲ、貝のイラストが総柄で散りばめられています。

海の中をイメージさせる、物語の世界観あふれるドリンクウェアです。

オラフ ブランケット ケース入り Disney Cool Goods

価格:5,000円 (税込)

サイズ:収納時 約高さ39×幅30×奥行き21cm

ブランケット 約縦70×横100cm

「オラフ」モチーフのかわいいケースに入ったクールブランケット。

リビングソファやベッドに置いておくと、「オラフ」と一緒に暮らしている気分になれそうな、存在感のあるデザインです。

背中側にあるファスナーを開けると中にブランケットが入っています。

フランダー ブランケット ケース入り Disney Cool Goods

価格:5,000円 (税込)

サイズ:収納時 約高さ26×幅32×奥行き45cm

ブランケット 約縦70×横100cm

ころんとしたボディが愛らしい「フランダー」モチーフのケースに入ったクールブランケット。

水彩風のイラストがプリントされた面はさらさらとしたひんやり触感で、無地の面はふわっとソフトな起毛素材が使用されています。

「フランダー」のおなか部分を触るとひんやりする、色味や見た目も涼しげなグッズです。

オラフ タオル フード Disney Cool Goods

価格:3,500円 (税込)

サイズ:約縦50×横105cm(フード部分を除く)

夏にぴったりな、触ると冷たい「オラフ」デザインのフード付きタオル。

キャラクターらしい真っ白の無地に、スノーフレーク柄の内生地があわせてあります。

海やプールでスイムウェアの上に羽織ったり、テーマパークやフェス、スポーツ観戦などのアウトドアシーンで日よけ対策としても活躍してくれるディズニーグッズです。

フランダー、パスカル、オラフ フェイスマスク アートポイントパック Disney Cool Goods

価格:400円 (税込)

サイズ:約縦21×横15.5×厚み0.5cm

「フランダー」「パスカル」「オラフ」をデザインしたフェイスマスク。

楽しくケアできる、ひんやりかわいい部分用パックです。

肌をひきしめクリアな素肌に導くビタミンC誘導体や、肌の水分をキープして潤いのある健やかな肌に保つユズセラミド、PHAやハマメリス葉エキスなどの配合成分が、紫外線による乾燥ダメージをケアしてくれます。

パスカル シークレットバスボール マスコット入り ライトアップ Disney Cool Goods

価格:750円 (税込)

パッケージサイズ:約縦13×横11×厚み6cm

入浴料の中から、光る「パスカル」のマスコットが出てくるシークレットバスボール。

バスボールの透明フィルムをはがしてお風呂の中に静かに入れると、シトラスミントの香りの入浴料がゆっくりと発泡しながら溶けて、中からカプセル入りのマスコットが出てきます。

マスコットデザインはグリーン、オレンジ、ピンク、パープルの色違い全4種類。

そのうちの1種類が小袋の中に入っています。

「オラフ」「パスカル」「フランダー」をデザインした、夏を爽やかに彩る新コレクション。

ディズニーストアにて2025年5月30日より順次販売される「Disney Cool Goods」の紹介でした☆

ディズニーやピクサーキャラクターの傘・レイングッズ!ディズニーストア「RAINY DAY」2025 ディズニーやピクサーキャラクターの傘・レイングッズ!ディズニーストア「RAINY DAY」2025 続きを見る

おもちゃたちのお菓子パッケージ風デザイン!ディズニーストア「トイ・ストーリー CONFECTIONERY」 おもちゃたちのお菓子パッケージ風デザイン!ディズニーストア「トイ・ストーリー CONFECTIONERY」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オラフ、パスカル、フランダーの夏を爽やかに彩るひんやりグッズ!ディズニーストア「Disney Cool Goods」 appeared first on Dtimes.