¡ÚÇ°¤Î¤¿¤á±«¶ñ¤ò¡Û¶áµ¦¡Á´ØÅì¤ÇÆÞ¤ê¤Ç±«¤â¡¡Åìµþ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹20¡î¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤ê¤â¶å½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢²Æì¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´À¤Ð¤àµ¤²¹¤Ë
²ÐÍËÆü¤Ï¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¶áµ¦¤«¤é´ØÅì¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â±«¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
À²¤ì¤ë¶å½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤È²Æì¤Ï²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´À¤Ð¤àµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë´Ö¤â±©¿¥¤ëÊª¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ´¶¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÐÍËÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡¡§22¡î¡¡¶üÏ©¡¡¡§15¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§20¡î¡¡À¹²¬¡¡¡§22¡î
ÀçÂæ¡¡¡§21¡î¡¡¿·³ã¡¡¡§22¡î
¶âÂô¡¡¡§25¡î¡¡Ä¹Ìî¡¡¡§23¡î
Åìµþ¡¡¡§20¡î¡¡Ì¾¸Å²°¡§23¡î
Âçºå¡¡¡§24¡î¡¡²¬»³¡¡¡§26¡î
¾¾¹¾¡¡¡§24¡î¡¡¹Åç¡¡¡§26¡î
¹âÃÎ¡¡¡§26¡î¡¡Ê¡²¬¡¡¡§25¡î
¼¯»ùÅç¡§26¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡¡§27¡î
¤Þ¤¿¡¢º£½µ¤âÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶âÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ä±âÈþ¤È°ËÆ¦½ôÅç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀ¾ÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¤â±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£