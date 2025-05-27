【RIZIN】笹原氏＆佐伯氏が韓国大会直前に徹底解説＆裏話も満載!?『格闘BuZZ NEWS』28日ライブ配信
格闘技ファン必見のニュースを鈴木芳彦アナ＆ゲストが生配信で語り尽くすU-NEXTオリジナル番組『格闘BuZZ NEWS』第18回が、28日午後9時からORICON NEWSのYouTubeチャンネル／U-NEXT格闘公式Xアカウントでライブ配信される。
【画像】5・31『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』試合順
31日開催のRIZINの韓国大会『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』（仁川・PARADISE CITY）を目前に控えた今回、ゲストにはRIZIN広報の笹原圭一氏とDEEP代表の佐伯繁氏が出演。2人だから話せる裏話や見どころについて徹底解説する。
同大会のU-NEXT PPV購入者に、ファイターのサイン入りポスター（5名）やアクリルキーチェーン（300名）などのプレゼントキャンペーンも実施中。
同大会はRIZINにとって2度目の海外大会で、日韓対抗戦11試合が決定。メインイベントは、ライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザとキ・ウォンビンのライト級ノンタイトルマッチが行われる。
また、セミの第10試合はキム・スーチョルvs.佐藤将光の再戦。“日韓美女対決”として注目を集めるシン・ユリvs.ケイト・ロータスは休憩明けの第8試合に行われる。
【視聴URL】
https://youtube.com/live/m3zejXesZsI
●『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』対戦カード
・第11試合 MMAルール 71キロ
キ・ウォンビンvs.ホベルト・サトシ・ソウザ
・第10試合 MMAルール 61キロ契約
キム・スーチョルvs.佐藤将光
・第9試合 MMAルール 71キロ
大原樹理vs.ジョニー・ケース
・第8試合 MMAルール 49キロ
シン・ユリvs.ケイト・ロータス
・第7試合 MMAルール 71キロ
キム・シウォンvs.宇佐美正パトリック
・第6試合 MMAルール 61キロ
ヤン・ジヨンvs.金太郎
・第5試合 MMAルール 66キロ
ジ・ヒョクミンvs.武田光司
・第4試合 MMAルール 66キロ
ソン・ヨンジェvs.中原由貴
・第3試合 MMAルール 63キロ
クォン・ヨンチョルvs.三浦孝太
・第2試合 キックボクシングルール 67.5キロ
ジョ・サンへvs.宇佐美秀メイソン
・第1試合 キックボクシングルール 62キロ
カン・ボムジュンvs.井上聖矢
【画像】5・31『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』試合順
31日開催のRIZINの韓国大会『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』（仁川・PARADISE CITY）を目前に控えた今回、ゲストにはRIZIN広報の笹原圭一氏とDEEP代表の佐伯繁氏が出演。2人だから話せる裏話や見どころについて徹底解説する。
同大会はRIZINにとって2度目の海外大会で、日韓対抗戦11試合が決定。メインイベントは、ライト級王者ホベルト・サトシ・ソウザとキ・ウォンビンのライト級ノンタイトルマッチが行われる。
また、セミの第10試合はキム・スーチョルvs.佐藤将光の再戦。“日韓美女対決”として注目を集めるシン・ユリvs.ケイト・ロータスは休憩明けの第8試合に行われる。
【視聴URL】
https://youtube.com/live/m3zejXesZsI
●『RIZIN WORLD SERIES in KOREA』対戦カード
・第11試合 MMAルール 71キロ
キ・ウォンビンvs.ホベルト・サトシ・ソウザ
・第10試合 MMAルール 61キロ契約
キム・スーチョルvs.佐藤将光
・第9試合 MMAルール 71キロ
大原樹理vs.ジョニー・ケース
・第8試合 MMAルール 49キロ
シン・ユリvs.ケイト・ロータス
・第7試合 MMAルール 71キロ
キム・シウォンvs.宇佐美正パトリック
・第6試合 MMAルール 61キロ
ヤン・ジヨンvs.金太郎
・第5試合 MMAルール 66キロ
ジ・ヒョクミンvs.武田光司
・第4試合 MMAルール 66キロ
ソン・ヨンジェvs.中原由貴
・第3試合 MMAルール 63キロ
クォン・ヨンチョルvs.三浦孝太
・第2試合 キックボクシングルール 67.5キロ
ジョ・サンへvs.宇佐美秀メイソン
・第1試合 キックボクシングルール 62キロ
カン・ボムジュンvs.井上聖矢