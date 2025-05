LiSAが自身のInstagramを更新し、Måneskin(マネスキン)のダミアーノ・デイヴィッドとの2ショットを投稿した。

【写真】『クランチロール・アニメアワード 2025』にゲスト出演したダミアーノ・デイヴィッド(マネスキン)と並んで笑顔を見せるLiSA

■Lisa「みなさんのかわりにThank you for coming to Japan again!って言った!」

5月25日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催された世界第最規模のアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2025』授賞式。世界的な人気を誇るイタリアのロックバンド“マネスキン”のボーカル、ダミアーノ・デイヴィッドがゲストとして登壇した。

同イベントに出席したLiSAは、「MåneskinのVo.ダミアーノ・デイヴィッドさんも『クランチロール・アニメアワード 2025』にて、プレゼンテーターされていて、ドキドキしながらオレンジカーペットで前を歩かせてもらいました。めちゃめちゃ嬉しくて写真撮ってもらったっ」とコメント。チェック柄の服を着たLiSAがジャケット姿のデイヴィッドと並び、ピースしながらの2ショット(1枚目)を公開した。デイヴィッドもピースをしている全身ショット(2枚目)も。

そして、「みなさんのかわりにThank you for coming to Japan again!って言った!(だれ アルバム擦り切れるまで聴いたで賞勝手に渡したい I want to go to Italyーーーー! 10月にソロでライブしに日本に来てくれる!これまた嬉しい!」とテンション高めのコメントも。

この投稿にPUFFYの大貫亜美が「きゃ~ うらやま~」と反応しているほか、ファンの「推しと推しの2ショットほど幸せなものはない」「The perfect singers combo」「LISA please come in italy」といった声を見ることができる。