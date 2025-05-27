°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â¡¡»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬Âè7²ó¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤Ë½ÐÀÊ¡¡½é¸øÈ½10·î28Æü¤ÇÆàÎÉÃÏºÛ¤¬Ä´À°¤«
°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤¬¤±¤µ¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè7²ó¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏºÛÈ½¤ÇÈï¹ð¤Î»¦°Õ¤ä·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤«¤é¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¸øÈ½¤Ï10·î28Æü¤Ë³«¤¯°Æ¤Ç¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤¬Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÆÁÅç,
°ËÅì»Ô,
ºßÂð°åÎÅ,
¥À¥¤¥¹,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ