セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」 ミニポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」 ミニポーチ

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約10×3×8cm

種類:全5種(パープル、クリーム、イエロー、オレンジ、ピンク)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「ミッキー&フレンズ」デザインのカラフルなミニポーチ5種が登場。

ファスナー開閉で、コスメやお菓子、小物類を入れるのにちょうど良いサイズ感に仕上げられています。

裏面にも異なるアートが施され、デザインや色使いがレトロな雰囲気なのもとってもおしゃれです。

パープル

パープルは「ドナルドダック」と「プルート」デザイン。

楽しそうに歌う「ドナルドダック」と「プルート」のアートがとびきりチャーミング☆

裏面には「チップ&デール」の姿もデザインされています。

クリーム

クリームは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「チップ&デール」が大集合!

ブルーがアクセントの爽やかな色使いに仕上げられています。

裏面にプリントされたステッカー風のアートもポイントです。

イエロー

イエローは、表面と裏面同じデザインに。

「ミッキー&フレンズ」のロゴとお顔がずらり!

ロゴのタッチやカラーも様々です。

オレンジ

オレンジはミュージックを楽しむ「ミッキーマウス」と「グーフィー」デザイン。

表面には音楽をかけてノリノリな「ミッキーマウス」の姿がレイアウトされています。

裏面にプリントされた、ジャンプをして躍動感たっぷりな「グーフィー」の姿もインパクト大!

ピンク

ピンクは「ミッキー&フレンズ」の総柄デザイン。

スケートボードをする「ミッキー&フレンズ」たちの姿に、背面には丸や三角などのアートが施されています。

ピンクとグリーンの配色使いもレトロで素敵!

どのデザインもかわいらしく、デイリー使いに重宝しそうなミニポーチ。

セガプライズの「ミッキー&フレンズ」 ミニポーチは、2025年5月23日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

