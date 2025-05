スターラックス航空は、「PEANUTS x STARLUX」プロモーションを5月28日から12月31日まで展開する。

キャラクター「PEANUTS(ピーナッツ)」をデザインした機内用品などを、昨年に続いて全路線で展開する。

「SNOOPY is Shooting for the Stars」をテーマに、スターラックス航空の制服を着たスヌーピーと仲間たちのデザインを空港や機内で展開する。機内免税品や台湾のフラッグシップストアなどで関連商品の販売も予定している。