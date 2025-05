オーデマ ピゲが上海でエキシビションを開催。1875年の創業から現在に至るまでの歩みを辿る

創業150周年を迎えた スイス のオートオルロジュリー マニュファクチュール、オー デマ ピゲは、ブランドの故郷であるジュウ渓谷の魅力が詰まった新たなエキシビション“ハウス オブ ワンダーズ”を 上海 上海 展覧センターにて2025年5月24日から6月8日まで開催します。オー デマ ピゲの故郷、ル・ブ ラッシュ への扉としてデザインされたこのエキシビションは、時計愛好家はもちろん、時計初心者の方々にも、ブランドの世界観に没入できる体験が可能。150年にわたりブランドと時計業界の発展を支えてきたクラフツマンシップや伝統、そして人々の物語に焦点を当て、1875年の創業から現在に至るまでの歩みを辿る旅へとゲストを誘います。

Courtesy of Audemars Piguet文化の架け橋を築くことに尽力するオー デマ ピゲは、 歴史 ある 上海 展覧センターにて“ハウス オブ ワンダーズ”を開催できることを嬉しく思います。建物の外観は、創業者がブランド初のマニュファクチュールとして建てたル・ブ ラッシュ に位置するオー デマ ピゲの本社を模してデザインされ、内部は代々受け継がれてきた職人の技を育んだ自然とアトリエを想起させる現代的な設えになっています。1875年の創業以来、協力の精神は企業の存続とアイデンティティに重要な役割を果たしてきました。時計の完成に必要な部品を分担で製作する、ジュウ渓谷の高度な専門工房 ネットワーク “エタブリサージュ”の創成期から現代に至るまで、150年にわたりオー デマ ピゲを形作ってきた才能溢れる職人たちの情熱と匠の技に焦点を当てています。来場者は、ブランドを新たな高みへと導いてきたクラフツマンシップと革新への絶え間ない探求心に触れながら、ブランドの過去、現在、そして未来を巡る特別な旅路を辿ることができます。Courtesy of Audemars Piguet“ハウス オブ ワンダーズ”は訪れるどんな人をも魅了し、学びと感動を提供するインタラクティブな体験をお届けします。本展はオー デマ ピゲの 歴史 に焦点を当てる一方で、時計製作の広範な世界を紹介し、その伝統と スイス 国内外での進化の軌跡を辿ります。テーマ別の 部屋 で構成され、クロークルームの名前を捩った「Clock Room(時計の 部屋 )」から始まります。この 部屋 は時計職人の巨大な拡大鏡の下に位置しています。時間の概念について解き明かした後は雪に覆われた スイス ・ジュラ山脈へと誘われ、オー デマ ピゲの物語が展開する舞台が整います。来場者が「時を巡るギャラリー」、「デザインの保管庫」、そして「天文台」と、ツアーを進める中で、ブランドの 歴史 の各章が、企業の創業時に遡る貴重な資料や書籍、時計などの厳選されたアーカイブ資料を基にした、没入感のあるストーリーテリングにより紹介されます。Courtesy of Audemars Piguet来場者は、チャイミング、カレンダー、クロノグラフの三つの主要なコンプリケーションがどのように機能するかを学び、時計製作の機械的な秘密、 宇宙 との深い関係について知ることができます。ブランドの 歴史 的アーカイブからの希少な時計の数々に加え、新作のコレクションも展示され、古き良き職人技と最先端技術が現代においてどのように結びついているかが示されています。またイノベーションラボでは、現在進行中の研究開発を通じて時計製作の未来を垣間見ることができ、新しい素材や技術の進歩を発見できる機会をご提供します。開催期間:2025年5月24日〜6月8日時間:午前10時〜午後8時(最終入場は午後7時まで)会場: 上海 展覧センター(No. 1000 Yan'an Middle Road, Jing’an District)入場料:無料予約方法:APのWeChatミニプログラムから要予約詳細ページ:https://www. au demarspiguet.com/com/ja/news/origins/from-le-brassus-to-shanghai.html