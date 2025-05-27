¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¡NATO»öÌ³ÁíÄ¹¡¢ËÉ±Ò»Ù½ÐGDPÈæ5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ç¹ç°Õ¸«ÄÌ¤·
NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢ËÉ±Ò»Ù½Ð¤òGDPÈæ¤Î5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×µá¤ËÊâ¤ß´ó¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
NATO¡¡¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹
¡Ö¥Ï¡¼¥°¡ÊNATO¼óÇ¾²ñµÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ç·×5¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤ËÉ±Ò»Ù½Ð¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï26Æü¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¡¢Íè·î³«¤«¤ì¤ëNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇËÉ±Ò»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤òGDPÈæ¤Î5¡ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ë¥Ã¥Æ»á¤Ï²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·5¡ó¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢¢§½ã¿è¤Ê¹ñËÉÈñ¤ò3.5¡ó¡¢¢§°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ò1.5¡ó¤È¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬GDPÈæ¤Ç5¡ó¤Î¹ñËÉÈñ¤ò»Ù½Ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢Èñ¤â´Þ¤á¤¿ËÉ±Ò»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£