¡ÚÃæÆü¡Û¿¤ÓÇº¤à¥É¥é£±º¬Èø¤ÈÀÐÀî¹·¡¡ÈôÌö¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ï¡Ä
¡ÚÀÖ¥Ú¥ó¡ªÀÖºä±Ñ°ì¡Û¥×¥í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¤ÓÇº¤à¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿£·Ç¯ÌÜ¡¦º¬Èø¹·Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È£¶Ç¯ÌÜ¡¦ÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿£²¿Í¤¬¡¢°ÍÁ³Æó·³¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¬Èø¤ÏÆóÅáÎ®¤«¤éÅê¼ê°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ£´Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ËÀìÇ°¡£Æó·³¤Ç£¹²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¡¢¾º³Ê¤·¤¿°ì·³¤Ç£³»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÅö½é¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤¬¡¢£²£°Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤Ï£²²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£µ°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¡¢Æó·³¤ØµÕÌá¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëÁ°¡¢º¬Èø¤¬½é¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈôÂÍ¹â»³¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë¤¤¤¿Ãæ£³¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æº¸Íã¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤ò³°Ìî¼ê¤è¤êÁá¤¯Êá¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Î»î¹ç¤Ç£±£´£¶¥¥í¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤È¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÁÀâ¤òºî¤ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³ØÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢º¬Èø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¸µÅê¼ê¤ÎÃæÆü´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï²½¤±Êª¥¯¥é¥¹¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢º¬Èø¤ò¼«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¬Èø¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Èà¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡×
¡¡¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£º¬Èø¤Ïº£¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÐÀî¹·¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î³«Ëë£´ÈÖ¡×¤È°æ¾å´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡£¤·¤«¤·¡¢£±£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢ÂÇ½ç¹ß³Ê¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆó·³Íî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¹·¤Ï°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÃæÆü£Ï£Â¤ÎÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£¾®£¶¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¸µ³°Ìî¼ê¡¦²»½ÅÄÃ»á¤¬»ë»¡¤ËÍè¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¹â¹»¤ÏÉã¿Æ¤Î¿Òµ®¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸°¦ÃÎ¤Î»ä³Ø£´¶¯¤Î°ì³Ñ¡¦ÅìË®¤Ë¿Ê³Ø¡£Åö»þ¤Î¿¹ÅÄÂÙ¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹·Ìï¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÊª¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÄÌ¤ê¡¢ÀÐÀî¹·¤ò¼çË¤·ó¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢£³Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¸ª¤ä¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃæÆü£Ï£Â¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀÐÀî¹·¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÀ³Ê¡£ËÜ¿Í¤è¤ê¤â¼óÇ¾¿Ø¤äµåÃÄ¤¬£´ÈÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤À¡£¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤ÊÂÇ½ç¤Ç¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æó·³Àï¤Ç¤ÏÏ¢ÆüÂÇ·â¹¥Ä´¤À¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤âºÆ¹Í¤Î¤·¤É¤³¤í¤À¤í¤¦¡£