ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキーマウス」の刺繍が上品で大人かわいい、ディズニーデザイン「ボリューム袖の刺繍ワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボリューム袖の刺繍ワンピース」ミッキーマウス

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央全開ボタン留め

左右ポケット

袖口:後ろのみゴム仕様

生地:<織物>綿100%(ブロード)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

1枚でもデニムにも合わせやすいロング丈のシャツワンピ。

ナチュラルな雰囲気のあるAラインで、ボリュームのある袖などディティールにもこだわりがあります!

© Disney

衿から胸元にかけて刺繍が施されています。

「ミッキーマウス」の横顔シルエットや、ぎっしりとあしらわれたお花などが華やか☆

シルバーの糸で表現されているのでエレガントな雰囲気です。

© Disney

<素材アップ>

身生地は爽やかな綿100%のローン素材を使用。

透け感があって、見た目も涼やかです。

© Disney

袖口は後ろのみシャーリングゴム仕様でたくし上げやすいのも魅力的◎

© Disney

ボタンを留めてワンピースとして着るのはもちろん、羽織りのように着たり、1枚で様々なコーディネートが楽しめます。

デニムにも合わせやすいシャツワンピ!

「ミッキーマウス」の刺繍が上品で大人可愛い、ディズニーデザイン「ボリューム袖の刺繍ワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 衿から胸元にミッキーの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「ボリューム袖の刺繍ワンピース」 appeared first on Dtimes.