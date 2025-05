【Steam「ゾンビvs吸血鬼フェス」】 実施期間:6月3日2時まで

Steamで「ゾンビvs吸血鬼フェス」が開催されている。開催期間は6月3日2時まで。

今回のセールでは、ゾンビや吸血鬼が登場するゲームが中心にセール対象となっている。「THE LAST OF US Part 1」が50%引きの3,795円、「Left 4 Dead 2」が90%引きの120円など、人気のタイトルも対象となる。

THE LAST OF US Part 1:3,795円

Left 4 Dead 2:120円

(C)2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.