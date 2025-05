ビソアートは、革新的なサービス「スマートグラス(ARグラス)個別・グループ同時再生システム」の提供を開始しました。

ビソアート「スマートグラス(ARグラス)個別・グループ同時再生システム」

ビソアートは、革新的なサービス「スマートグラス(ARグラス)個別・グループ同時再生システム」の提供を開始。

このシステムでは、パソコンからスマートグラス(ARグラス)を簡単操作でき、「個別」または「グループ」ごとに、映像コンテンツ再生・停止・選択指示が可能です。

これにより、利用者にスマートグラス(ARグラス)の操作を行っていただく必要が無いため、イベントや研修のスムーズな進行、現場作業支援など、多様なシーンで活用が期待されます。

■サービスの特徴

1. パソコンからスマートグラス(ARグラス)を簡単操作

→ 運営スタッフは、操作説明不要で、パソコンの管理画面から指示を送るだけ。

スマートグラス(ARグラス)での映像コンテンツの再生/停止/選択などが可能です。

※スタッフの作業負担を軽減し、少人数での運営が可能。

2. 個別・グループごとに柔軟な運用

→ スマートグラス(ARグラス)は、個別またはグループごとに制御可能。

個人ごとに異なるコンテンツを再生したり、グループで同時視聴したりと、シーンに応じた運用ができます。

3. オフラインでも使用可能、持ち運びも簡単

→ ローカルネットワーク内で動作するため、インターネット接続不要。

機材は軽量・コンパクトで持ち運びも容易、どこでも使用可能です。

4. ワンタッチで運用開始

→ 機材の電源を入れるだけでシステムが自動的に起動し、即座に運用可能。

スマートグラス(ARグラス)は、専用アプリを立ち上げるだけ。

各デバイス接続イメージ

■主な機能

- コンテンツの選択再生(映像/ARガイドなど)

- 音量調整(個別・グループ)

- スマートグラス(ARグラス)の稼働状態を色で確認

- バッテリー残量表示

- 常設での運用にも対応

- 高解像度コンテンツ(フルHD)再生対応

他の特徴

■利用例

- 展示会・イベントでの説明映像再生

- 海外・インバウンド利用

- 博物館・科学館などの施設

- 遊園地

- 企業研修・社員教育

- 教育現場(理科・社会見学・遠隔学習など)

- 災害・防災訓練への活用

利用例

■サービス概要・料金

サービス名:スマートグラス(ARグラス)個別・グループ同時再生システム

提供開始日:絶賛提供中

料金 :レンタル料金(5日間):30万円〜(税別)

※レンタル料金には以下が含まれます:

- 操作用パソコン(1台)

- アクセスポイント(1台)

- スマートグラス(ARグラス)(2台)

※3台以上は別途オプション追加可能。

※お持ちのコンテンツは事前にセットアップしてお渡しします。

※グループ分け設定も可能です。

※5日間以上の利用や運営支援もご相談可能です

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個別・グループに分けて再生指示が可能!ビソアート「スマートグラス(ARグラス)個別・グループ同時再生システム」 appeared first on Dtimes.