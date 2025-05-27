ÂçÅçÍ¥»Ò¡õÎÓ¸¯ÅÔÉ×ºÊ¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½ »Ò¶¡¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÌ¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/27¡Û½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê36¡Ë¤¬5·î27Æü¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Âè2»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÅçÍ¥»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÅç¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¡¢»º¸å¤Î·Ð²á¤âÎÉ¤¯Êì»Ò¤È¤â¤Ë½çÄ´¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Ì¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¼ê¤ò°®¤ë¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯7·î29Æü¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê2019Ç¯9·î¡Á2020Ç¯3·î¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÅç¡£2023Ç¯1·î5Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì
Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢»º¸å¤Î·Ð²á¤âÎÉ¤¯Êì»Ò¤È¤â¤Ë½çÄ´¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÅçÍ¥»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹»Ñ
¢¡ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢Âè2»Ò¤ò½Ð»º
ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÅç¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¡¢»º¸å¤Î·Ð²á¤âÎÉ¤¯Êì»Ò¤È¤â¤Ë½çÄ´¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Ì¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¡Ö¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¼ê¤ò°®¤ë¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯7·î29Æü¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê2019Ç¯9·î¡Á2020Ç¯3·î¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÅç¡£2023Ç¯1·î5Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì
Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢»º¸å¤Î·Ð²á¤âÎÉ¤¯Êì»Ò¤È¤â¤Ë½çÄ´¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û