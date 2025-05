SEVENTEENºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ÖTHUNDER¡×MV¤â¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SEVENTEEN、ソウルの漢江で開催した『BURST Stage』で「THUNDER」をサプライズ初披露!

SEVENTEENが5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』を配信リリース。タイトル曲「THUNDER」のMVを公開した。

映像は自分の中の「デアデビル(Daredevil-過激な自己)」を受け入れた彼らが「ブリッツ(Blitz-雷または急襲を表すドイツ語)クラブに集まって繰り広げる激情的な再誕生パーティを描く内容。

「ブリッツクラブ」は、勇気を出して挑戦を成し遂げた者にのみ許される架空の空間。以前、3つのバージョンのコンセプトフォトを通じて自発的な失踪と自己改造、新しい可能性の噴出を予告していたSEVENTEENは、その大胆さが認められ、ここに入っていく。華やかなスタイリングと実験的な映像美が目を引き、メンバーの爆発するようなエネルギーが伝わってくる。

MVには、公衆電話と心臓刺激装置が結合されたユニークなアイテムが繰り返し登場。所属事務所のPLEDIS Entertainmentによると、これは「ブリッツクラブ」に通じるポータルであり、「多様な人々と一緒にコミュニケーションし、ポジティブな刺激を共有し、私たちだけの特別な挑戦を続ける」というSEVENTEENの覚悟を象徴しているという。

「THUNDER」は中毒性の強いサビが印象的なEDMベースのダンスポップ。挑戦を通じて卓越的な存在として生まれ変わったSEVENTEENが絶えず新しいインスピレーションを引き出し、自分たちの世界を広げていく姿を雷と稲妻に例えて表現した。

5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』にはこのタイトル曲の他、SEVENTEENの音楽的な挑戦を示す曲が満載。疾走感あふれるロックサウンドの「HBD」、世界的なアーティスト兼プロデューサーのPharrell Williamsが作詞・作曲・プロデュースした「Bad Influence (Prod. by Pharrell Williams)」など、3曲のグループ曲とメンバー13人のソロ曲がアルバムにぎっしりと入っている。

伝説的なプロデューサーのTimbalandからシンガーソングライターのハ・ヒョンサンまで、様々な分野の世界中のミュージシャンがメンバーと共に曲作りに参加した。

■世界中のCARATが熱狂した『B-DAY PARTY : BURST Stage @チャムスギョ』で新曲を初パフォーマンス!

10周年を翌日に控えた、5月25日、韓国・ソウルのランドマークである漢江のチャムスギョで開催されたSEVENTEENの『B-DAY PARTY : BURST Stage @チャムスギョ(以下、BURST Stage)』は、彼らの情熱的な“再誕生”を告げるパーティそのものだった。メンバーの圧巻のパフォーマンスと爆発しそうなエネルギーが現場を熱くし、「THUNDER」と収録曲「HBD」のステージが初披露され、観客から大歓声が上がった。

冒頭、サプライズの新曲披露により、会場の雰囲気は一気に最高潮に達した。メンバーが歌う「THUNDER」のサビはすぐに観客に伝染し、「大合唱」へとつながった。SEVENTEENの人気の高さを改めて感じさせると同時に、あらたなヒット曲の誕生への期待も高まる瞬間だった。

またSEVENTEENは、「HOT」「Rock with you」「God of Music」「VERY NICE」などのヒット曲や、野外ステージにぴったりの「April shower」「Headliner」「Run to You」「Together」などもバランスよく披露し、観客に忘れられない思い出をプレゼントした。

漢江を背景にした花火は、パーティーの豪華さを象徴するにふさわしい演出だった。アンコール曲「VERY NICE」に合わせて金色の花火が盛大に打ち上がり、壮観を作り出した。月光レインボー噴水を活用した演出も見どころのひとつ。「僕たちの夜明けは昼より熱い」では噴水がSEVENTEENの公式カラーに染まり、メンバーが「God of Music」を歌うと、水しぶきがリズムに合わせて踊り、楽しさが倍増した。

K-POPアーティストとして初めてチャムスギョでライブを行ったSEVENTEENは、「CARATがいてくれたからこそ実現できたステージです」と感謝を述べた。デビュー10周年を迎えるメンバーたちは、「気分はアジュナイス」と冗談を交えつつも、「これからも爆発しながら成長し続けていきたい」と、あらたな飛躍への強い意志を見せた。

SEVENTEENは世界中のCARATはもちろん、一般市民や観光客までも巻き込み、「ライブ職人」としての一面を存分に発揮した。チャムスギョに設けられた客席はパーティの雰囲気で盛り上がり、大型LEDスクリーンが設置された中継エリアなど、盤浦漢江公園にも数万人が集まり熱気を分かち合った。

Weverse、HYBE LABELSのYouTubeチャンネル、NAVER CHZZKなどでのオンライン生配信には、日本、中国、アメリカ、インドネシア、シンガポールなど世界中からCARATが集まった。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

リリース情報

2025.05.27 ON SALE

ALBUM『HAPPY BURSTDAY』

※韓国発売日:05/26

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/