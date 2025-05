濃厚な味わいのチーズグルメや、ジェラート・かき氷などひんやりスイーツも！東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」

東武百貨店 池袋本店は、5月29日(木)から6月3日(火)まで、「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

(コラボコースメニューは閉場1時間前がラストオーダー)

期間 :2025年5月29日(木)〜6月3日(火)

営業時間 :午前10時〜午後7時

店舗数 :約50店舗

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約220坪

東武百貨店 池袋本店は、5月29日(木)から6月3日(火)まで、「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催!

イタリア展」の注目は東武限定のコラボコースメニュー。

[リストランテ・アルポルト]オーナーシェフの片岡 護氏と[リストランテ アクアパッツァ]オーナーシェフの日高 良実氏がコラボレーションしたコース料理を堪能できます。

また、6月2日は「イタリアワインの日」、イタリア料理にぴったりなワインも用意。

「チーズとアイスSHOW」では、濃厚な味わいのチーズグルメや、ジェラート・かき氷などひんやりスイーツを展開します。

■イタリア料理界の有名シェフがコラボ!東武限定コースメニュー

各シェフの味をひとつに盛り合わせた前菜&ドルチェの2皿に、厳選食材を楽しむ選べるパスタとメインのコースです。

シェフコラボコース

※コース一例

[東武限定]シェフコラボコース

イートイン 4,950円(1人前)

(1)前菜コラボプレート

(アルポルト&アクアパッツァのコラボプレート)

(2)選べるパスタ

(アルポルト/3種のパスタから選べます。)

(3)選べるメイン

(アクアパッツァ/2種のメインから選べます。)

(4)ドルチェプレート

(アルポルト&アクアパッツァのコラボプレート)

飲み物は、アイスコーヒーまたはアイスティーが選べます。

【リストランテ・アルポルト】片岡 護氏

【リストランテ アクアパッツァ】日高 良実氏

※コラボコースメニューは閉場1時間前がラストオーダーとなります。

※単品でのオーダーも承ります。

※イベント開催のため、5月29日(木)・30日(金)各日午後3時から5時は料理の提供はございません。

■出来たてを楽しめる! 会場実演グルメ

[東武限定・実演]【リストランテ ドラマティコ】

「タリアテッレ キノコデュクセルのソース トリュフ添え」1,728円(1人前)

香しいトリュフとクリーミーな味わいが贅沢な一品。

【リストランテ ドラマティコ】

[東武限定・実演]【ビゴーテ】

「サルシッチャピッカンテと彩り野菜のアラビアータグラタン」1,296円(1パック)

爽やかな辛味のサルシッチャピッカンテとカラフル野菜を合わせたグラタン。

【ビゴーテ】

[実演]【オスピターレ】

(1)「スフォリアカンノーリ(レアチーズ)」501円(1個)

(2)「スフォリアテッラ スペシャル ナポリ」421円(1個)

濃厚なレアチーズの風味、伝統の味「ナポリ」の爽やかなオレンジ風味を、ザクザク食感で堪能。

【オスピターレ】スフォリアカンノーリ(レアチーズ)

【オスピターレ】スフォリアテッラ スペシャル ナポリ

■6月2日は「イタリアワインの日」

[初出店]【サッソリーノ】

「珍しい赤ワイン3本セット」11,000円(750ml×3本)〈販売予定24セット〉

ヴェネト州よりカルメネールDOCとマルベックIGT。

バジリカータ州より、イル・チェッレラーリオ・モロ DOP。

希少イタリアワイン3本限定セット。

【サッソリーノ】

■アクセサリーなど雑貨も展開

【トーセトレーディング】

「K18PG枠付 シェルカメオペンダントブローチ」418,000円〈現品限り〉

【トーセトレーディング】

【ルッカ】

「リネンテーブルランナー」15,400円〈販売予定2点〉

【ルッカ】

■濃厚チーズグルメ、ひんやりスイーツに注目!

チーズとアイスSHOW タイトルロゴ

[初出店]【cafe The SUN LIVES HERE】

「CHILK 三茶ブレンド」590円(1個)〈各日販売予定60点〉

看板商品であるチーズケーキ「CHILK」のほろ苦いコーヒーフレーバー。

【cafe The SUN LIVES HERE】

[東武限定・初出店]【This is CASSATA.】

「カッサータサンド」2,700円(5個入)

イタリア発祥の濃厚&爽やかなアイスチーズケーキ。

【This is CASSATA.】

【Mr.CHEESECAKE】

「バスクチーズケーキ」3,780円(直径約11cm)〈各日数量限定〉

上はしっかりベイク、下はレアチーズケーキの様な滑らかさを表現。

【Mr.CHEESECAKE】

[初出店]【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】

「ジェラートドッピオ(2種盛り)」イートイン 651円(1カップ)

※1種から3種盛りまで選べます。

イタリア伝統のレシピで作るハンドメイドジェラート。

【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】

[東武限定]【かき氷Ryan】

「チーズMAX!!!」イートイン 2,000円(1個)

8種のチーズを使った、チーズ好きのための“伸びる”かき氷。

【かき氷Ryan】

【ショコラティエ パレドオール】

「ソフト パレドオール ブラン」イートイン 880円(1個)

カカオ豆からショコラの味と香りを抽出した新感覚ソフトクリーム。

【ショコラティエ パレドオール】

※5月22日時点の内容です。

出店ブランド・内容など変更となる場合があります。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 濃厚な味わいのチーズグルメや、ジェラート・かき氷などひんやりスイーツも!東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」 appeared first on Dtimes.