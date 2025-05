ほろほろ、ザクザク食感でえらべる！中島大祥堂 塩クッキー「ほろしお」「ザクシオ」

中島大祥堂は、2025年6月2日(月)に、食感の違いで楽しめる新しい塩クッキー「ほろしお」と「ザクシオ」を全国で同時発売します。

中島大祥堂 塩クッキー「ほろしお」「ザクシオ」

希望小売価格:248円(税込267.8円)

発売日 :2025年6月2日(月)

販売場所 :全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストア等

※一部お取り扱いのない店舗・地域があります。

発売元 :中島大祥堂

サレクッキー(=塩味を効かせたクッキー)は、甘さと塩味のバランスが絶妙な新ジャンルとして近年注目を集めており、今回の新商品では“食感”にフォーカスした2種類の個性豊かな味わいを楽しめます。

■ほどける癒しの「ほろしお」

ヨーロッパ産バターの芳醇な香りと、まろやかな塩味が特徴のフランス産ゲランド塩を使用。

やさしくほどける“ほろほろ食感”が心を癒す、リラックスタイムにぴったりのサレクッキーです。

・ほろほろとほどけるやさしい口どけ

・甘みから塩味へ、繊細な味のグラデーション

・気持ちがふわっとほどける癒し系クッキー

■噛みしめる爽快さ「ザクシオ」

ヨーロッパ産バターのコクに、キレのあるイギリス産マルドン塩のアクセント☆

噛むたびに広がるザクザクとした爽快な食感が、気分転換にもぴったりの一品です。

・ザクザク噛みしめる、しっかり食感

・甘みと塩味のメリハリがクセになる

・食べごたえ十分な爽快系クッキー

