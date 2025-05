アイシングが織りなすポップでカラフルな世界観！CAFE OHZAN「夏季限定ラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)は、2025年5月23日(金)より、店頭およびオンラインストアにて、夏季限定ラスクを販売中です。

CAFE OHZAN「夏季限定ラスク」

“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZAN(カフェオウザン)。

チョコレート菓子が持ち運びにくくなる夏に向けて、チョコレートを使用していない、常温保管可能なラスクを発売します。

チョコレートのかわりに使用しているのがアイシングクリーム。

メレンゲに砂糖やフルーツ果汁を加えたオリジナルのアイシングクリームは、そのカラフルな見た目がギフトに喜ばれる一品。

暑い時期でも溶ける心配がなく、お気軽に持ち運びできます。

展開は、細長い形状のスティックラスク、小振りなサイズが可愛いキューブラスク、三日月形のクロワッサンを焼き上げたクロワッサンラスクの3種類。

さらに、スティックラスクとクロワッサンラスクの詰め合わせも用意しています。

さくっとした食感と口の中で徐々に広がる香りや甘みは、アイシングならではのおいしさ。

ぜひ、冷たい紅茶とご一緒に。

個包装で日持ちするお菓子は、お手土産はもちろん、お中元にも最適です。

アイシングが織りなすポップでカラフルな世界観を、楽しめます。

■スティックラスク フルール/Le Stick Rusk Fleur

カラフルで夏らしいスティックラスク

“夏のアフタヌーンティー”をテーマに、様々な味を楽しめるようバリエーション豊かにおつくりしたラスクです。

アイシングクリームを使用した商品の中でも、限定の味が多いスティックラスクは、特におすすめの商品になっています。

柚子&はちみつ、パイナップル&チーズクリームのようなフルーティーな味に加えて、ピスタチオ&ハニーバターソルト、塩キャラメル&ナッツのようにコクのある味わいのものもあり、何本も飽きずに楽しめます。

箱に並んだスティックラスクは、蓋を開けた瞬間息を呑む美しさ。

差し入れやお手土産におすすめです!

アイシングクリーム▼

・ピスタチオ&ハニーバターソルト

・マンゴー&オレンジ

・カシス&ブルーベリー

・クッキー&クリーム

・塩キャラメル&ナッツ

・柚子&はちみつ

・ベリー&ヨーグルト

・パイナップル&チーズクリーム 等

商品名 : スティックラスク フルール

価格 : 3本入/897円(税込)

5本入/1,404円(税込)

10本入/2,592円(税込)

15本入/3,726円(税込)

20本入/4,860円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2025年5月23日(金)

販売URL: https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#25S_stick

■キューブラスク クルール/Le Cube Rusk Couleur

小振りなサイズが可愛いキューブラスク

キューブラスクは、3×4cmほどのサイズのお菓子。

小さなパレットに細かな装飾が施されています。

可愛さがぎゅっと詰まっていて、芸術品のよう。

5個入は引き出し型、12個入は筒形と、パッケージも珍しい形になっています。

ソーダやメロン、柑橘系など季節感のある味が多く、爽やかなお菓子です。

季節の贈り物にぴったり!

アイシングクリームの種類▼

・ソーダ

・ストロベリー

・ブルーベリー

・マンゴー

・ラズベリー

・メロン

・レモン

商品名 : キューブラスク クルール

価格 : 5個入/1,620円(税込)

12個入/2,916円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2025年5月23日(金)

■クロワッサンラスク グランバカンス/Le Croissant Rusk Grandes Vacances

コロンとした見た目が可愛いクロワッサンラスク

クロワッサン生地をサクサクに焼き上げた、クロワッサンラスク。

ホロホロと崩れるような食感とバターの味わいが特徴的なお菓子です。

夏季限定ラスクは3種。

ストロベリー、レモン、コーヒー、それぞれのアイシングクリームをたっぷりと網掛けしています。

三日月形クロワッサンは見た目も可愛らしく、そのビジュアルも人気の理由です。

ボリューム感もあるので、ティータイムの主役になりそう。

可愛らしいものが好きな方へのギフトにおすすめです!

アイシングクリームの種類▼

・ストロベリー

・レモン

・コーヒー

商品名 : クロワッサンラスク グランバカンス

価格 : 3個入/1,350円(税込)

5個入/2,268円(税込)

10個入/4,212円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2025年5月23日(金)

■ギフトセット サマーアソート/Gift Set “Summer assortment”

クロワッサンラスク3個、スティックラスク10本のセット

夏でも溶けないアイシングシリーズのアソートメントセットです。

スティックラスク10本とクロワッサンラスク3個を合わせています。

クロワッサンラスクは、クロワッサン生地をサクサクに焼き上げたもの。

ホロホロと崩れるような食感とバターの味わいが特徴的なお菓子です。

夏季限定の味として、ストロベリー・レモン・コーヒーを入れました。

アイシングシリーズは、小麦やバターの風味をより強く感じられるのが特徴。

クロワッサン生地のおいしさそのものを楽しめます。

スティックラスクも10本すべてが違う味。

塩キャラメル&ナッツや紅茶、マンゴー&オレンジなど、夏らしさを感じる味わいです!

バリエーション豊富なセットなので、お中元やお祝い返しなどにおすすめです。

アイシングクリームの種類▼

クロワッサンラスク

・ストロベリー

・レモン

・コーヒー

スティックラスク

・ブルーベリーローズ

・クッキー&クリーム

・ベリー&ヨーグルト

・紅茶

・パイナップル&チーズクリーム

・塩キャラメル&ナッツ

・ローズピンク(ピーチ)

・ストロベリー

・ココナッツ

・マンゴー&オレンジ

商品名 : サマーアソートメント

価格 : 3,888円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2025年5月23日(金)

■販売店情報

直営店

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問い合わせ:0120-129-683

■一部商品取扱店

※販売開始日等の販売状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問い合わせください。

・羽田空港(第1ターミナル/1か所)

2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館

お問い合わせ:03-5757-8127

・羽田空港(第2ターミナル/1か所)

2F国内線出発ロビー25 SMILE TOKYO

お問い合わせ:03-6428-8725

・成田空港(第3ターミナル/1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ:0476-34-4161

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ:044-712-0809

