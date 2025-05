女優の森七菜さんが、ロッテ「爽」の新WEB動画『会社員』篇、『飲食店』篇、『配達員』篇に出演。27日より公開された。 今回の動画は、本商品のコンセプト「休憩しよう 爽しよう♪」をより体感もらうべく、身近な職業である「会社員」「飲食店、配達員」の人々をとり上げ、ついつい仕事を頑張りすぎてしまう人々に、森さんが「休憩しよう?」と、心と体をリセット&リフレッシュすることを呼びかけつつ、みなさん

ログインして続きを読む

The post 森七菜が働く人々にねぎらいのエール ロッテ「爽」新WEB動画公開 first appeared on GirlsNews.