導入に向けた実践的スポットコンサルをメニュー化！システム計画研究所「外観検査AI導入ガイドセッション」

システム計画研究所「外観検査AI導入ガイドセッション」

システム計画研究所は、外観検査AI導入の“つまずきやすい最初の一歩”をサポートするため、実践的な知識提供を目的とした短時間のコンサルティングサービスを提供開始。

現場で直面しやすい導入時の課題や判断ポイントを体系的に整理し、画像1枚から学習を始められる最新の画像AI事例も交えながら、実務に直結する知識をコンパクトに提供中です。

■外観検査AI 導入ガイドセッション

[内容]

・ AIとは

・ ルールベースとの違い

・ 検査自動化の進め方

・ 装置化を進めるための体制や商流

・ ゴールの決め方

・ 目的別の進め方

・ 事例紹介

・ 質疑応答

・ 個別相談・課題ヒアリング(ご希望に応じて)

■1枚で学習できる画像AI「gLupe」

gLupeは、製造業の検査自動化に特化した AI 画像検査製品です。

[主な特長]

1. 1枚の画像からでも AI 学習ができる同社独自開発の Deep Learning エンジンを搭載

2. 技術的なノウハウがない方でも簡単に高性能 AI が構築できる直感的な操作画面

3. 自動検査のためのシステム構築も簡単。

カメラや PLC にすぐに繋げることが可能。

1枚の画像から学習できる簡単・高性能AI製品検査

130社以上の導入実績があり、様々な分野でご活用いただいています。

製品Webページにて、具体的な導入事例も紹介しています。

[導入例]

自動車部品各種(照明部品、鋳造・ダイカスト製品、ベアリング、塗装)、溶接、重包装製品、半導体関連各種(ウェハ、完成製品)、樹脂製品、フィルム、衣料品、焼き菓子、食品パッケージ、メッキ製品・・・など

130社以上の導入実績

