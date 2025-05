フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のオリジナルドラマ『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』(全21話)が、6月5日から地上波で放送される(毎週木曜24:45〜 ※関東ローカル)。『愛と欲望の階段 -The Lady and Her Lovers-』このドラマは、タイ本国のテレビ放送時に1600万人のユニーク視聴者を記録し、アジア最大級の動画配信プラットフォーム・iQIYI(アイチーイー)で「最も視聴されたタイシリーズランキング」1位、最終回放送から7日で2,600万再生を突破するなど、大いに注目を集めた作品。

視聴者からの数多くの反響とリクエストを受け、地上波での放送が決定した。FODで配信中のノーカット版を地上波放送用に再編集する。主演は「バイフーン」の愛称で親しまれるタイの人気女優ピムチャノック・ルーウィーセートパイブーン。日本人にも親しみやすい美貌と高い演技力で注目されている。○■ストーリー主人公は17歳の美少女トンディー。実の母に捨てられ、継母のもとで働かされながらも、スターになるという夢を抱いていた。ある日、公務員の両親を持つハンサムな大学生、ピートことフィスット(以下フィスット)と出会い、恋に落ちる。しかし、2人の密会が継母に見つかり、口論の末、フィスットは継母を誤って階段から突き落としてしまう。トンディーは助けを求める継母を見捨て、フィスットと2人でバンコクへ逃亡。ところが、逃亡先でフィスットは交通事故により命を落としてしまう。深い悲しみの中で、自分の美しさが武器になると気づいたトンディーは「トンブラカイ」と改名し、スターへの道を歩み始める。次々と男性を惹きつけながら富と名声を手にしていく彼女だが、真の幸せにはなかなかたどり着けない。彼女の美しさは、祝福なのか、それとも呪いなのか――。本作は、「幸せとは何か?」という普遍的な問いを投げかけ、観る者の共感を誘う人間ドラマとなっている。【編集部MEMO】パイフーンは昨年11月に来日した際、日本での活動にも意欲を示し、「ドラマも興味がありますが、バラエティに出る機会があれば光栄です」「ドッキリとか、楽しくて笑っちゃうバラエティが大好きです(笑)。ぜひ出たいです」と話していた。(C)ONE31 Company Limited