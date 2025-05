住宅街にある元美容室だった物件を改装

全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも、エリアごとに独自の喫茶文化が根付く関西は、個性的なロースターやバリスタが新たなコーヒーカルチャーを生み出している。そんな関西で注目のショップを紹介する当連載。店主や店長たちが気になる店へと数珠つなぎで回を重ねていく。

店主の日比さん

交差点の角に合って、アールの付いたレトロな窓が目を引く

「うちの開店をきっかけにできた、近くの大学のコーヒーサークルの活動にも協力していきたい」と日比さん

開店前に取得したQグレーダー。今後は資格を活かした活動にも力を入れる

ブラジル・アナエロビック・ゲイシャ1000円。クリアな余韻はみずみずしい果汁のよう

豆の品揃えは7〜8種。今後はインドネシアから直接仕入れる豆も充実する予定

「ロースターですが、より生産者に近い位置での関係作りに取り組んでいます」と日比さん

コーヒーのお供に人気の、自家製バナナケーキとアイスクリーム650円

店内にはインドネシアの産地を訪問した時の写真も

関西編の第97回は、大阪市旭区の「depe coffee shop」。もともとは料理の道を志した店主の日比さんがコーヒーを生業したのは、何気ない一杯を通して世界中の人とのつながりを感じたことから。以来、自身もその関係性をもっと広げたいという好奇心に動かされ、ロースターとして精力的に生産者とも関わり、各国の個性的なコーヒーを紹介している。転身から3年余りで開業にまでいたった日比さんにとって、店作りはまだまだ途上。「コーヒーの味は飲む人の好み次第。それぞれの感じ方があっていいし、何より自分がコーヒーのことをもっと知りたいと思っています」と、未知の世界の探求を日々深めている。Profile|日比友哉(ひび・ともや)1998年(平成10年)、三重県生まれ。大阪の調理師専門学校を卒業後、イタリアンレストランに勤務。この間に、スペシャルティコーヒーの魅力を知ったのをきっかけに、ロースターへの転身を決意。喫茶店、カフェなどを経て、大阪のGLITCH COFFEEにオープニングスタッフとして入り、2年間修業。2024年7月、大阪市旭区に「depe coffee shop」をオープン。店の運営の傍ら、インドネシア専門のインポーター・Kopindoが主催する、現地のコーヒー普及のプロジェクトにも参加した。■一杯のコーヒーが取り持つ人のつながりに惹かれて大阪の東のターミナル、京橋から電車で15分ほどの旭区千林。入り組んだ駅前商店街から少し外れた場所、住宅街に溶け込むように「depe coffee shop」の店構えが現れる。「ここは、もともとイベントやカッピングの会場として借りていた場所なんです」という、店主の日比さんだが、実はかつて目指していたのは料理人。実際、専門学校で学び、イタリアンの店で修業を積んでいたが、ひょんなことから、包丁をポットに持ち変えることに。始まりは、本連載でも登場した神戸市北区のロースター・The Sowersでの体験だった。「The Sowers店主の安田さんと出会ったのは、コロナ禍の最中。当時の修業先だったコーヒースタンドで淹れてもらった一杯で、完全にコーヒーにハマりました。それまで、コーヒーを意識して飲んだこともなく、エチオピアと聞いても“どこ?”という感じで(笑)。ウォッシュドやナチュラルといった専門用語もわからなかったですが、料理とは違う感動がありました。なかでも大きな違いは、素材から加工・抽出・提供の工程がすべて見えて、1杯500円ほどのコーヒーを入口に、お客さんや生産者、インポーターなど関わる人がつながっていること。コーヒーが取り持つ関係性の広がりを、自分の目で見たいと思いました」未知の素材への興味は、料理人としての感性も働いたのかもしれない。コーヒーを通じたつながりをもっと広げたいという、好奇心に動かされた日比さん。以来、安田さんにコーヒーのイロハを聞きながら、喫茶店やパティスリー併設のカフェなどで、コーヒーに関わる仕事を経験。同時に焙煎についても、安田さんに手ほどきを受けて、実際の作業現場を見学させてもらうなど、自ら学ぶ機会を増やしていった。「ほぼゼロからのスタートだったので、安田さんをロールモデルとしてまねしていくことから始め、まずはそこに追いつくことを目指しました。この間にQグレーダー(コーヒーの品質を評価する国際的に認知された資格)の資格を取得したのも、安田さんの影響が大きいですね」と振り返る。その後は、大阪に初出店した東京の人気店・GLITCH COFFEEに、オープニングスタッフとして勤務。ここで、コーヒーに対するスタンスは大きく変わったという。「デイリーなコーヒーが主体のThe Sowersに対して、GLITCH COFFEEは真逆のスタイル。品評会の優勝ロットやCOE(Cup of Excellence、その年に収穫されたコーヒー豆の中から高品質なものを決める品評会で選ばれた最高水準のコーヒー豆)など希少な豆が多く、その提案の中に店が大切にしているコンセプトがあると感じました。そういったコーヒーを作る生産者と直接会う機会も増えたことで、バリスタより生産者に近いロースターのポジションでコーヒーを広めたいという方向性が見えてきました」■店を始めて感じたお客の嗜好の広がりGLITCH COFFEEでの約2年の修業の間、スペシャルティコーヒーの最先端に触れ、得難い経験を積んだ日比さん。イベント出店やカッピング会などに携わりながら、2024年に「depe coffee shop」をオープンした。カウンターに並ぶ豆は、GLITCH COFFEE時代に得た縁を活かして、個性際立つマイクロロットのシングルオリジンを主体に提案。「修業時代に、お客さんが感動する姿を見て来たから、同じ感覚を伝えたいと思って。GLITCHで関わった生産者の豆もありますが、先々は自分が直接出会った生産者の豆でそろえたい」と日比さん。豆の入れ替わりは早いが、その分、風味のユニークさは際立っている。たとえば、COEで優勝経験もある農園が手掛けたブラジル・グアリロバ・ゲイシャ・アナエロビックは、わずかにほろ苦いニュアンスが柚子や柑橘のピールを思わせる、さわやかな味わい。また、コロンビア・ペレイラ・キウイ ニトロは、その名の通りキウイのようなみずみずしい果実味に目を見張る。「焙煎は食材の調理と通じるものがあります。基本は素材ありきの味作りにフォーカスして、豆の栽培方法や個性の選び方には気を使いました」と、料理での経験も活かされているようだ。また、「いつもと違うコーヒー、というのを視覚的にわかりやすく伝えたい」と、ここではホットもアイスも足つきのグラスで提供。液体の透明感、繊細な風味の広がりをより楽しめるひと工夫が心憎い。この界隈では、今までになかったマイクロロースターとしてスタートした「depe coffee shop」。商店街を中心とした飾らぬ土地柄で、どちらかというと喫茶店が似合う町ゆえ、意外な立地ではあるが、開店以来、ご近所さんはもちろん、人づてに聞いて遠方から訪れるお客も少なくない。「店を始めてみると、ここで提案しているようなコーヒーを求める人が増えてきたと感じます。初めての方は、皆さん、飲んでみてびっくりされます(笑)。特別な一杯として、ご褒美的に求める方も多いですね」という手応えを得て、個性的なコーヒーを紹介したいという思いをより強くしたそうだ。■人の数だけ好みがあるコーヒーの尽きない魅力店頭に並ぶ豆は精製プロセスもさまざま。近年、その技術はより多彩になっているが、「ナチュラルであれ、手の込んだプロセスであれ、作り手が試行錯誤を重ねて生み出したもの。その過程を伝えることで、それぞれの風味の説得力も生まれるのではと思っています」。そう話す日比さんの姿勢を体現するのが、すべての豆の説明に付記する自身が採点したカッピングスコアだ。「話のタネの一つになりますし、スコアを通して、コーヒーの価格やクオリティの理由を伝えることができます。普通は商社や産地のスコアを載せることが多いけど、自分でやることによって信頼感をもってもらえるようにしたい」と、自らの感覚で伝えることに腐心する。ただ一見すると、希少な豆ばかりを扱う高級店のように思えるが、目下、普段飲みできる豆の調達に力を入れている。そのために取り組んでいるのが、インドネシアの農園との密な関係作りだ。「この店の運営とは別に、インドネシアを専門にインポーターとして活躍されているKopindoで、現地のコーヒーを広めるプロジェクトに参加しています。開店の2カ月前に、プロジェクトの一環で農園を訪問しましたが、これから、生産者に近い位置に立って関係を作っていきたい」。農園からダイレクトに届く生豆は、2024年の秋にリリース。新たな店の顔として、今後も継続して提案していく予定だ。料理の道から転身して、ここまで3年余というスピード感で、開業にまでいたった日比さんにとって、自身の目指す店作りはまだまだ途上にある。「いろいろあって体が追い付いてないですが(笑)。来年も産地を訪れる予定。それまでに精製プロセスのことを学んで、Qグレーダーとして産地でのアドバイスなどもできればと思っています。農園の仕事を経験することで、より店でのプレゼンに納得感が出るはず。自分で豆を焙煎して販売もしつつ、生豆の紹介もしたり、Kopindoの活動を関西に広げたりといった取り組みもしていきたい」店名のdepeは、英語で“〜しだい”を意味する、“It depend on〜”をもじったもの。「自分がいいと思うコーヒー、お客さんがいいと思うコーヒー、それぞれの感じ方があって、まさに飲む人の好み次第。自分の考え方を固めないようにしたい。何より、自分自身がコーヒーのことをもっと知りたいと思っていますから。まだまだ駆け出しなんで、店を続けつつ、日々勉強ですね」。店名にちなんで言えば、“It depends on you look at it.”、つまり、コーヒーの味わいは各々の気の持ちようで変わる。人の数だけ楽しみ方があるコーヒーの世界で、日比さんの探求心はまだまだ深まっていきそうだ。■日比さんレコメンドのコーヒーショップは「solkatt coffee kyoto」次回、紹介するのは、京都市南区の「solkatt coffee kyoto」。「店主の山本さんが以前、勤めていたTERRA COFFEE ROASTERSによく通っていて、自分の世界観を変えてくれた憧れの存在の一人です。一杯のコーヒーで伝えたいことを表現する技術と、あくまで気軽に飲めることを提案する姿勢をリスペクトしています。同じコーヒーマンとして遠い目標であり、一ファンとして訪れたいお店です」(日比さん)【depe coffee shopのコーヒーデータ】●焙煎機/アイリオ 1キロ(電熱式)、SUJI 120グラム(半熱風式)●抽出/ハンドドリップ(SUJI)●焙煎度合い/浅煎り・深煎り●テイクアウト/ あり(600円〜)●豆の販売/シングルオリジン8種。100グラム900円〜取材・文/田中慶一撮影/直江泰治※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。