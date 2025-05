「go with the flow」の意味は？あくまで気楽に...！【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「流れに身を任せる」でした!

「flow」は「流れ」という意味。

柔軟に、臨機応変に対応するというニュアンスのフレーズです。

A:「What are you going to do today?」

(今日はなにをする予定なの?)

B:「I have no plan. Just go with the flow.」

(なにも予定は立てていないよ。ただ流れに身を任せるだけさ。)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。