２７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 中・工業企業利益
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・耐久財受注
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数
１０：３０ 中・工業企業利益
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２１：３０ 米・耐久財受注
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>
出所：MINKABU PRESS