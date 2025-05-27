２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

１０：３０ 中・工業企業利益

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・耐久財受注

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>



出所：MINKABU PRESS