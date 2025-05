【TXT＜ACT : PROMISE＞ - EP. 2 -】5/25最終公演・感動のコメントと全33曲のセットリストをCHECK

全6都市を巡る『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN』が、ついに5月25日(日)東京・有明アリーナでフィナーレを迎えました。グループとして初の日本4大ドームツアーを経て、MOAとの距離がさらに近くなった今回のアリーナツアー。メンバー全員による迫力のステージに加え、それぞれの魅力があふれるソロパフォーマンス、そしてMOAへの想いを込めた“約束”の言葉まで…。感動と興奮が詰まった最終公演の様子を、たっぷりとレポートします♡

圧巻のオープニングでスタート!

オープニングの「Over The Moon」では、黒のスーツをクールに着こなす5人がメインステージから堂々と登場。その姿に、会場のMOAからは大歓声が沸き起こります。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC 切なさを帯びた「Deja Vu」、YOASOBIの幾田りらさんとのコラボ曲「0X1=LOVESONG」では、メンバーとMOAが心をひとつに大合唱。 センターステージを360度囲むMOAに向けて、すべての方向に愛を届けるパフォーマンスに胸が高鳴ります。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

ソロステージで魅せる個々の実力

BEOMGYUが韓国の伝統衣装を身にまとい披露したソロパフォーマンスは、韓国の伝統音楽にのせた妖艶な演出で、会場中にどよめきが広がりました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC TAEHYUNは黒のタンクトップで登場し、鋭い眼差しと鍛え上げられた完璧な腹筋で観客の視線を釘付けに。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC HUENINGKAIは、水とドラムを使ったダイナミックなステージで圧倒し、SOOBINは布を用いた幻想的なパフォーマンスでしっとりと魅せました。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC (P)&(C) BIGHIT MUSIC そしてYEONJUNは、DJブースを思わせる空間で、ソロデビュー曲「GGUM」を圧巻のカリスマダンスで披露。 (P)&(C) BIGHIT MUSIC “これがTOMORROW X TOGETHERの今”と言わんばかりの実力が光るソロパフォーマンスに、息をつく間もないほどの感動が続きます。

MOAと一緒に全力で駆け抜けた後半戦

中盤では「New Rules」や「LO$ER=LO♡ER」、「Higher Than Heaven」などで、MOAと一緒に飛び跳ねながら大盛り上がり! (P)&(C) BIGHIT MUSIC 2025年5月26日にリリースされるデジタル「Step by Step」や「君じゃない誰かの愛し方」などで見せた切ない表情にも、グッと心をつかまれます。 終盤では、MOAへの想いがこもった「I'll See You There Tomorrow」を披露。 5人が小指を繋ぎ、「It's Promise」とささやく場面では、“また会おう”という約束のようで、涙をこらえるMOAも多く見られました。

[5/25最終公演] メンバーコメント/MOAへの感謝と未来への約束

公演中、メンバーは何度もMOAへの愛と感謝の気持ちを伝えました。 ここからは、<ACT : PROMISE> - EP. 2 - 最終公演で語られた、メンバーたちからMOAへの心のこもったメッセージをご紹介します。 ツアーを駆け抜けた彼らが、それぞれの言葉で想いを語ってくれました。 TAEHYUN 「本当に終わっちゃうんですね…。おそらく今日見ていただいたステージのいくつかは、今日が最後なのかなという気がしています。 それでも、僕もそうですし、メンバーのみんなも今回のツアーを通して本当に成長したので、今日お見せしたステージが1番よかったと、とても満足に思っています。 そして、最後の公演にぴったりなMOAの大きな歓声、みなさんが飛び跳ねて楽しく遊んでくださったので、とても幸せでした。 本当に後悔なく送り出すことができる<ACT : PROMISE> - EP. 2 -になったと思います。 今回のツアーは今日で終わりますが、僕たちは休むことはありません。 すでにレコーディングを済ませたものもあるし、撮ったものもあるし…毎日毎日楽しみにしながら僕たちのことを待っていてください。 ツアーの間、本当に幸せでした。ありがとうございます!大好き!」 YEONJUN 「本当に<ACT : PROMISE>、<ACT : PROMISE> - EP. 2 -まで、長い長い道のりでしたが、今日これで終わると思うとまだ実感が湧きません。 やり遂げてスッキリする反面、終わることの寂しさもありますが、でも本当に爽快な気分です。 またすぐにでも新しいステージ、新しいセットリスト、新しいパフォーマンスでMOAに新しい良いものをお見せしたいという気持ちが強いので、これからがまた楽しみです。 そんな僕たちと一緒に過ごしてくれますよね? 長い長いツアーを僕たちと一緒に、ご尽力いただいたスタッフのみなさんに心から感謝を伝えたいと思います。みなさんのおかげで本当に素敵なステージを作ることができたと思います。 この長いツアーの間、僕もそうですし、メンバーのみんなも本当に成長を遂げてステージの上で思いっきり楽しめた貴重な時間でした。メンバーのみんなも本当にお疲れさま! そして、なによりもツアーの間、いつも僕たちと一緒にいてくれたMOAに心から感謝しています。 <ACT : PROMISE> - EP. 2 -はここで終わりますが、またすぐにかっこいい姿で戻ってきます。ありがとうございます!」 BEOMGYU 「ついに<ACT : PROMISE> - EP. 2 -が終わりました。 今回のツアーでは、今まで行けていなかった国や都市をたくさん訪れて、新しいことを感じ、僕自身もたくさん成長できたツアーだったと思います。 そして、今まではステージに立つとなるととても緊張していましたが、ステージの上でも楽しめるようになったという点でも、すごく大きな意味のあるツアーだったなと思います。 今回のツアーは約1年以上に渡って行われましたが、このツアーのおかげで僕たちはMOAに会いに行けるということで、とてもワクワクする幸せな時間だったなと思います。 またすぐにいろいろと準備して、MOAのみなさんに幸せをあげられる、そして僕も幸せを充電させてもらえるようにまた訪れたいと思います。 来てくれてありがとうございます!大好きだよ」 HUENINGKAI 「まずはこうして最後まで力いっぱい応援してくださったMOAのみなさん、ありがとうございます。 そして、今日は特別にライブストリーミングで僕たちをアツく応援してくださったMOAもありがとうございます! 今回の<ACT : PROMISE> - EP. 2 -は、前回とは違った姿をお見せしたいということで頑張ってきましたが、みなさんどうでしたか?楽しめましたか? 本当にMOAのおかげでこのツアーをちゃんと締めくくれたなと思います。 この<ACT : PROMISE> - EP. 2 -は終わりましたが、僕たちまたすぐに戻ってきますので、みなさん待っていてくれますよね? 僕が思うに本当にすぐに戻ってくる気がします!だから、それまでちょっとだけ、ちょっとだけ待っていてくださいね! またすぐにかっこいい曲、かっこいいパフォーマンスを持って戻ってきたいと思います。 ありがとうございます。ア・イ・シ・テ・ル♡」 最後に愛嬌を披露したHUENINGKAIに渋い表情をするメンバーたち。 HUENINGKAI 「ちょっと危機感を感じて…僕がこのポジションを奪われちゃいけないと思いました!」 SOOBIN 「ちょっと戸惑っちゃいますね(笑)。 去年の5月から始まったツアーがついに最後を迎えました。 今回のツアーは僕自身克服できたこともあるし、実力も上がった、大きな意味のあるツアーだったと思います。 次のツアーには、またどんなかっこいい姿を見せることができるのか、期待していてください! みなさんのおかげで、この長いツアーを成功裏に終わることができました。 いつまでもMOAのために歌って踊るTOMORROW X TOGETHERでいます」 (P)&(C) BIGHIT MUSIC

アンコールはサプライズの連続/MOAとの約束を胸に次のステージへ

アンコールでは、幻想的な「Magic Island」から始まり、「きっとずっと」「MOA Diary」と続き、さらにサプライズで「Blue Spring」や「Ito」も披露! SOOBINの「泣かないでね、またすぐ戻ってくるから」という言葉を合図に、5人は深くお辞儀をしてステージを後に。 最後の一瞬までMOAへの愛を叫び、何度も手を振っていた姿が印象的でした。 TXTとMOAが交わした“Promise”は、これからもずっと続いていく――そんな確信とともに、最高のツアーは幕を閉じました。

[5/25最終公演] セットリスト

Over The MoonDeja Vu [Japanese Ver.]0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. 幾田りら[Japanese Ver.]Devil by the Window

Sugar Rush RideFarewell, NeverlandResist (Not Gonna Run Away)New RuleLO$ER=LO♡ERHigher Than HeavenThursday's Child Has Far To GoStep by Step君じゃない誰かの愛し方 (Ring)Quarter LifeThe Killa (I Belong to You)Tinnitus (Wanna be a rock)

DangerBack for More (TXT Ver.)

GGUM

Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]Growing Pain

DreamerForty One WinksI'll See You There TomorrowMagic IslandHeavenMiracleLove Languageきっとずっと (Kitto Zutto)MOA Diary (Dubaddu Wari Wari)[Japanese Ver.]Blue SpringIto

Ray WEB編集部 大竹萌寧