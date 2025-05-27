本日の予定【発言・イベント】
9:00 植田日銀総裁、日銀金融研究所主催国際コンファランス「金融政策の新たな課題」開会挨拶
10:30 中国工業企業利益（4月）
13:00 欧州新車販売台数（4月）
13:20 カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀国際コンファランス出席
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
14:15 ブレマン・スウェーデン中銀副総裁、日銀国際コンファランス「金融政策とインレフの恐怖」出席
16:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席
17:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ハウザー豪中銀副総裁、日銀国際コンファランス「不確実な経済における金融政策の課題」出席
22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
28日1:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演
1:20 シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演
2:00 米2年債入札（690億ドル）
日銀金融研究所主催国際コンファランス「金融政策の新たな課題」開催（28日まで）
ASEAN首脳会議・関連会合（クアラルンプール、～27日）中国首相出席
ASEAN・GCC・中国首脳会議 ※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成
世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）バンス米副大統領出席
※予定は変更することがあります
10:30 中国工業企業利益（4月）
13:00 欧州新車販売台数（4月）
13:20 カジミール・スロバキア中銀総裁、日銀国際コンファランス出席
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
14:15 ブレマン・スウェーデン中銀副総裁、日銀国際コンファランス「金融政策とインレフの恐怖」出席
16:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席
17:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ハウザー豪中銀副総裁、日銀国際コンファランス「不確実な経済における金融政策の課題」出席
22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
28日1:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済研究センター（ZEW）イベントでドイツ経済について講演
1:20 シュレーゲル・スイス中銀総裁、世界経済と金融政策について講演
2:00 米2年債入札（690億ドル）
日銀金融研究所主催国際コンファランス「金融政策の新たな課題」開催（28日まで）
ASEAN首脳会議・関連会合（クアラルンプール、～27日）中国首相出席
ASEAN・GCC・中国首脳会議 ※GCC（湾岸協力会議）：主要産油国サウジやクウェートなどアラブ6カ国で構成
世界最大ビットコインカンファレンス「Bitcoin 2025」（29日まで）バンス米副大統領出席
※予定は変更することがあります