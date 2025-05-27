日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の3万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40228.07円 ボリンジャーバンド3σ
39044.72円 ボリンジャーバンド2σ
37861.36円 ボリンジャーバンド1σ
37792.85円 200日移動平均
37610.00円 27日夜間取引終値
37531.53円 26日日経平均株価現物終値
37334.00円 5日移動平均
37325.00円 一目均衡表・転換線
36807.73円 75日移動平均
36678.00円 25日移動平均
36195.00円 一目均衡表・基準線
35494.64円 ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34311.28円 ボリンジャーバンド2σ
33602.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33127.93円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40228.07円 ボリンジャーバンド3σ
39044.72円 ボリンジャーバンド2σ
37861.36円 ボリンジャーバンド1σ
37792.85円 200日移動平均
37610.00円 27日夜間取引終値
37531.53円 26日日経平均株価現物終値
37334.00円 5日移動平均
37325.00円 一目均衡表・転換線
36807.73円 75日移動平均
36678.00円 25日移動平均
36195.00円 一目均衡表・基準線
35494.64円 ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34311.28円 ボリンジャーバンド2σ
33602.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33127.93円 ボリンジャーバンド3σ
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