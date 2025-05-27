　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の3万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40228.07円　　ボリンジャーバンド3σ
39044.72円　　ボリンジャーバンド2σ
37861.36円　　ボリンジャーバンド1σ
37792.85円　　200日移動平均
37610.00円　　27日夜間取引終値
37531.53円　　26日日経平均株価現物終値
37334.00円　　5日移動平均
37325.00円　　一目均衡表・転換線
36807.73円　　75日移動平均
36678.00円　　25日移動平均
36195.00円　　一目均衡表・基準線
35494.64円　　ボリンジャーバンド-1σ
35235.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
34311.28円　　ボリンジャーバンド2σ
33602.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33127.93円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース