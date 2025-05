かつてのニンジンは黄色だった！？だからオレンジ色でも緑黄色野菜…と早合点してはいけない名称が与える誤解

「緑黄色野菜」と言われたとき、オレンジ色のニンジンが入っていることに疑問を持ったことはあるだろうか。



かつてオレンジ色ではなかった

野菜が不足していると感じたとき、私はよく野菜ジュースで補給します。パッケージにたくさんの緑黄色野菜が描かれていることも手伝い、なんとなくバランスよく野菜を摂取した気分になるものです。

そんなある日、パッケージを眺めていたら、ふと疑問が湧いてきました。どのブランドの緑黄色野菜ジュースにも必ずニンジンが使われているのです。ニンジンは表皮も内部も鮮やかなオレンジ色。緑色でも黄色でもないのに、なぜ「緑黄色」野菜なのでしょう。

ノースカロライナ州立大学のロリッツォ博士らが2023年9月、「ネイチャー植物」誌に発表した論文によれば、人類がニンジンを栽培するようになった約1200年前、ニンジンはオレンジ色ではなかったそうです(※)。

博士らは古今東西のニンジン全630種のゲノムを解析しました。うち野生種はわずか15パーセントです。

それほど多種多様なニンジンが品種改良されて広まっていることにまずもって驚きますが、こうした大規模なゲノム調査を行うことで、人類が何を重視してニンジンを改良してきたのかもわかります。

オレンジ色の正体は

改良点の1つ目は「色」です。ニンジンは9〜10世紀ごろに中央アジア地域で栽培が始まりました。

その後、西ヨーロッパへと広がり、そこで初めてオレンジ色が選ばれました。それ以前のニンジンは黄色(もしくは紫色)だったようです。

現在でも一部の地域では、こうしたニンジンが栽培されてはいます。しかし、「ニンジン色」といえば即ちオレンジ色を指すほどに、新しい種が好まれていったのです。

オレンジ色の正体はカロテンです。言い換えれば、カロテンを豊富に作る遺伝子が選好された形です。当時、栄養学は未発達ですから、おそらく含有成分の観点ではなく、「食欲を刺激する色」が選定の主な理由だったことでしょう。

開花すると食べられなくなるから…

2つ目は「開花時期」です。ニンジンは開花すると木質化して食べられなくなるため、開花時期を遅らせる遺伝子が選択されてきました。

ちなみに現在のニンジンの収穫時期は主に9月〜12月ごろ、開花時期は翌年の6月ごろです。

なるほど。経緯を考えれば歴然。ニンジンは紛れもなく緑黄色野菜だったのだ――。と早合点してはいけません。緑黄色野菜は誤解を与えやすい名称です。実は「色」が決め手ではありません。

厚生労働省は「可食部100gあたり600ナノグラム以上のカロテンを含む野菜」と基準を定めています。これ以外の野菜は「淡色野菜」と呼ばれます。

こうした定義ですから、紛らわしいケースにしばしば出くわします。ナスやトウモロコシは色は濃いですが、カロテンの含量が少ないので淡色野菜です。

また、サニーレタスは緑黄色野菜ですが、レタスは淡色野菜です。ニンジンはカロテンが豊富になるように品種改良された野菜ですから、もちろん緑黄色野菜です。

そんな視点で野菜ジュースのパッケージを眺めると新たな発見があるかもしれません。

池谷裕二

1970年静岡県生まれ。薬学博士。東京大学薬学部教授。脳研究者。2024年、『夢を叶えるために脳はある』で第二十三回小林秀雄賞を受賞。著書に『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』『脳はなにかと言い訳する』『パパは脳研究者』『生成AIと脳』など。

