【セ・リーグ】球宴第4回中間発表 森下翔太が約16.7万票で全体1位キープ 三塁手部門では佐藤輝明が2位に10万票差つける 山崎伊織と村上頌樹は超僅差
日本野球機構(NPB)は26日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第4回中間発表を行いました。
この日は各部門トップの変動はありませんでしたが、先発投手部門では1位の山崎伊織投手と2位の村上頌樹投手との間がわずか431票差と接戦を繰り広げています。
外野手部門では阪神の森下翔太選手がプロ野球全体でトップの16万7250票を獲得。パ・リーグトップは二塁手部門のオリックス・太田椋選手が15万1060票で、投票数トップを争っています。
また三塁手の部門投票数の阪神・佐藤輝明選手は、2位のヤクルト・茂木栄五郎選手に約10万4000票と大差をつけ1位をキープ。
▽以下、各部門の上位選手(5月26日時点)
【先発投手】
1位 山崎伊織(巨人)52,846票
2位 村上頌樹(阪神)52,415票
3位 才木浩人(阪神)33,934票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)92,773票
2位 石井大智(阪神)49,654票
3位 清水達也(中日)47,464票
【抑え投手】
1位 R.マルティネス(巨人)84,709票
2位 松山晋也(中日)79,476票
3位 岩崎優(阪神)46,087票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)104,865票
2位 坂本誠志郎(阪神)44,115票
3位 山本祐大(DeNA)35,747票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)91,994票
2位 T.オースティン(DeNA)60,406票
3位 J.オスナ(ヤクルト)43,625票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)102,519票
2位 中野拓夢(阪神)77,826票
3位 吉川尚輝(巨人)49,931票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)146,931票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)42,478票
3位 小園海斗(広島)35,189票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)85,498票
2位 木浪聖也(阪神)55,513票
3位 森敬斗(DeNA)26,397票
1位 森下翔太(阪神)167,250票
2位 近本光司(阪神)120,093票
3位 上林誠知(中日)69,261票
4位 岡林勇希(中日)63,767票
5位 S.ファビアン(広島)53,551票