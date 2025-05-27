27日午前0時33分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、ひたちなか市、大洗町、東海村、それに茨城鹿嶋市、千葉県の香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

水戸市 笠間市 ひたちなか市

大洗町 東海村 茨城鹿嶋市



□千葉県

香取市

■震度1

□茨城県

日立市 高萩市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

城里町 大子町 土浦市

石岡市 下妻市 取手市

牛久市 つくば市 潮来市

筑西市 稲敷市 かすみがうら市

桜川市 神栖市 行方市

鉾田市 美浦村



□千葉県

銚子市 旭市 神崎町

多古町 野田市 成田市



□福島県

白河市 須賀川市 天栄村

棚倉町 矢祭町 玉川村

浅川町



□栃木県

小山市 真岡市 下野市

益子町 壬生町 栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。