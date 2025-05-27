茨城県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・水戸市、笠間市、ひたちなか市、大洗町、東海村、茨城鹿嶋市
27日午前0時33分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、ひたちなか市、大洗町、東海村、それに茨城鹿嶋市、千葉県の香取市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
水戸市 笠間市 ひたちなか市
大洗町 東海村 茨城鹿嶋市
□千葉県
香取市
■震度1
□茨城県
日立市 高萩市 常陸大宮市
那珂市 小美玉市 茨城町
城里町 大子町 土浦市
石岡市 下妻市 取手市
牛久市 つくば市 潮来市
筑西市 稲敷市 かすみがうら市
桜川市 神栖市 行方市
鉾田市 美浦村
□千葉県
銚子市 旭市 神崎町
多古町 野田市 成田市
□福島県
白河市 須賀川市 天栄村
棚倉町 矢祭町 玉川村
浅川町
□栃木県
小山市 真岡市 下野市
益子町 壬生町 栃木那珂川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。