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27日午前0時33分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、ひたちなか市、大洗町、東海村、それに茨城鹿嶋市、千葉県の香取市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
水戸市　笠間市　ひたちなか市
大洗町　東海村　茨城鹿嶋市

□千葉県
香取市

■震度1
□茨城県
日立市　高萩市　常陸大宮市
那珂市　小美玉市　茨城町
城里町　大子町　土浦市
石岡市　下妻市　取手市
牛久市　つくば市　潮来市
筑西市　稲敷市　かすみがうら市
桜川市　神栖市　行方市
鉾田市　美浦村

□千葉県
銚子市　旭市　神崎町
多古町　野田市　成田市

□福島県
白河市　須賀川市　天栄村
棚倉町　矢祭町　玉川村
浅川町

□栃木県
小山市　真岡市　下野市
益子町　壬生町　栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。