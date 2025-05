【ホビーガチャ ワイルドスピード/ジェットブレイク】 6月下旬 発売予定 価格:1回500円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ホビーガチャ ワイルドスピード/ジェットブレイク」を6月下旬に発売する。価格は1回500円。

本商品は、映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」に登場する、ドミニクの「ダッジ・チャージャー」とハンの「トヨタ GR Supra」を1/64スケールという手のひらサイズで再現したガチャ商品。ボーナスパーツも付属する。

2台の車は新規造型で、劇中の造型・彩色を精密に再現したホビーガチャならではのハイクオリティ仕様となっており、車の内部まで再現されている。ラインナップは「Dodge Charger(+ドリフトスモークパーツ)」、「Dodge Charger(+ムービーロゴ)」、「TOYOTA GR Supra (+ドリフトスモークパーツ)」、「TOYOTA GR Supra (+スモークパーツ)」の全4種。

「Dodge Charger(+ドリフトスモークパーツ)」

ドミニク・トレットの愛車「ダッジ・チャージャー」。映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」ならではのワイドボディを再現している。本ラインナップではドリフトスモークパーツが付属し、過去シリーズと合わせても楽しめる。

「Dodge Charger(+ムービーロゴ)」

ジェットブレイク版のダッジ・チャージャーの特徴的な内部造型も劇中資料を基に再現。

「TOYOTA GR Supra (+ドリフトスモークパーツ)」

劇中では、ドミニクの右腕であるハンが運転するオレンジとブラックが特徴的なスープラ。ドリフトパーツ付属し、劇中シーンを再現できる。

「TOYOTA GR Supra (+スモークパーツ)」

本商品のためにスープラの新規金型を製作。より劇中に近くなるよう、造型・彩色が行なわれている。

【ホビーガチャ ワイルドスピード/ジェットブレイク】

サイズ:本体 約1/6スケール 68.5~82mm

材質:本体 ABS/PS、シール PET

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.



Dodge and related logos, vehicle model names

and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by T-ARTS Company,Ltd. (C)2025 FCA US LLC.