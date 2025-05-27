ローソン、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」のキャンペーンを本日5月27日より開催！ アクスタなどのグッズも登場
ローソンは、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」キャンペーンを5月27日より開催する。
「ウマ娘 シンデレラグレイ」は、クロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」発のオグリキャップを主人公としたコミカライズ。アニメ化され、4月から第1クールが放送された。
今回のキャンペーンでは、キャラクターたちのアクリルスタンド、エンタメくじなども登場。対象商品を購入すると、同アニメに登場するキャラクターたちがデザインされたオリジナルクリアファイルが、先着・数量限定でもらえる。他にも、コラボパッケージのオリジナルフードも販売される。
□ローソン：「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』」キャンペーンのページ
オリジナルグッズが多数登場！
数量限定！ 店頭販売グッズ
期間：5月27日～順次発売
アクリルスタンド（全6種）
価格：各1,650円
※サイズ：本体 約65×125mm内、台座 約65×65mm内
※素材：アクリル
＠Loppi・HML&BOOKS online限定予約グッズ
予約受付期間：5月27日10時～7月7日23時30分
お渡し日：10月2日
＠Loppi・HML&BOOKS online限定グッズとして、「ウマ娘 シンデレラグレイ」に登場するキャラクターたちが描かれた「特大タペストリー」や「デスクマット」、「缶バッジコンプリートセット（私服Ver）・（デフォルメVer）」などが販売される。
「特大タペストリー」（全6種）
価格：各9,900円
【特大タペストリー】
サイズ：約1,000×1,900（幅×高さ）
素材：スエード
「デスクマット」（全1種）
価格：3,300円
「缶バッジコンプリートセット（私服ver）（全1種）
価格：3,300円
「缶バッジコンプリートセット（デフォルメver）（全1種）
価格：3,300円
「ミニアクリルスタンドコンプリートセット」
価格：5,280円
先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる！
期間：5月27日7時～6月9日（※または景品がなくなり次第終了）
対象の菓子3点購入で、オリジナルクリアファイル1枚が先着・数量限定でもらえる。オリジナルクリアファイルは全7種が用意されている。【オリジナルクリアファイル（全7種）】 【対象商品一覧】
対象商品イメージ
オリジナルフードが登場！
販売期間：5月27日～順次
明治 果汁グミシリーズ（全3種）
ローソン標準価格：各858円
はちみードリンク（パッケージデザイン 全6種）
ローソン標準価格：各228円
中部エリア限定のオリジナルフードも
オグリキャップのカラーをイメージした大きなコッペパンとプリンが中部エリア限定で販売される。
※中部エリア：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県の一部（熊野市・御浜町・紀宝町を除く）、富山県、石川県、福井県
大きな白いコッペパン（カスタード&ホイップ）
ローソン標準価格：194円
大きなプリン（ミルク風味）
ローソン標準価格：300円
【予告】5/27(火)よりアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』キャンペーンがスタート♪- ローソン (@akiko_lawson) May 19, 2025
対象商品を購入するとオリジナルクリアファイルがもらえるほか、楽しい企画が盛りだくさんです(^^)#ローソン #シングレ #アニメウマ娘 #ウマ娘https://t.co/xXvCrl0MLV pic.twitter.com/mCud0PxGCZ
(C)久住太陽･杉浦理史＆Pita･伊藤隼之介／集英社･ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会
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