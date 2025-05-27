ローソンは、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」キャンペーンを5月27日より開催する。

「ウマ娘 シンデレラグレイ」は、クロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」発のオグリキャップを主人公としたコミカライズ。アニメ化され、4月から第1クールが放送された。

今回のキャンペーンでは、キャラクターたちのアクリルスタンド、エンタメくじなども登場。対象商品を購入すると、同アニメに登場するキャラクターたちがデザインされたオリジナルクリアファイルが、先着・数量限定でもらえる。他にも、コラボパッケージのオリジナルフードも販売される。

□ローソン：「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』」キャンペーンのページ

オリジナルグッズが多数登場！

数量限定！ 店頭販売グッズ

期間：5月27日～順次発売

アクリルスタンド（全6種）

価格：各1,650円

※サイズ：本体 約65×125mm内、台座 約65×65mm内

※素材：アクリル

＠Loppi・HML&BOOKS online限定予約グッズ

予約受付期間：5月27日10時～7月7日23時30分

お渡し日：10月2日

＠Loppi・HML&BOOKS online限定グッズとして、「ウマ娘 シンデレラグレイ」に登場するキャラクターたちが描かれた「特大タペストリー」や「デスクマット」、「缶バッジコンプリートセット（私服Ver）・（デフォルメVer）」などが販売される。

「特大タペストリー」（全6種）

価格：各9,900円

【特大タペストリー】

サイズ：約1,000×1,900（幅×高さ）

素材：スエード

「デスクマット」（全1種）

価格：3,300円

「缶バッジコンプリートセット（私服ver）（全1種）

価格：3,300円

「缶バッジコンプリートセット（デフォルメver）（全1種）

価格：3,300円

「ミニアクリルスタンドコンプリートセット」

価格：5,280円

先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる！

期間：5月27日7時～6月9日（※または景品がなくなり次第終了）

対象の菓子3点購入で、オリジナルクリアファイル1枚が先着・数量限定でもらえる。オリジナルクリアファイルは全7種が用意されている。

【オリジナルクリアファイル（全7種）】【対象商品一覧】

対象商品イメージ

オリジナルフードが登場！

販売期間：5月27日～順次

明治 果汁グミシリーズ（全3種）

ローソン標準価格：各858円

はちみードリンク（パッケージデザイン 全6種）

ローソン標準価格：各228円

中部エリア限定のオリジナルフードも

オグリキャップのカラーをイメージした大きなコッペパンとプリンが中部エリア限定で販売される。

※中部エリア：愛知県、静岡県、岐阜県、三重県の一部（熊野市・御浜町・紀宝町を除く）、富山県、石川県、福井県

大きな白いコッペパン（カスタード&ホイップ）

ローソン標準価格：194円

大きなプリン（ミルク風味）

ローソン標準価格：300円

(C)久住太陽･杉浦理史＆Pita･伊藤隼之介／集英社･ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

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