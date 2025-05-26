26日午後11時30分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の千歳市、白老町、安平町、新冠町、新ひだか町、浦河町、幕別町、それに浦幌町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□北海道

千歳市 白老町 安平町

新冠町 新ひだか町 浦河町

幕別町 浦幌町

■震度1

□北海道

恵庭市 北広島市 室蘭市

苫小牧市 登別市 厚真町

むかわ町 様似町 帯広市

十勝清水町 芽室町 豊頃町

本別町 札幌北区 札幌東区

札幌白石区 札幌厚別区 江別市

函館市 鹿部町 小樽市

余市町 三笠市 胆振伊達市

日高地方日高町 平取町 鹿追町

新得町 中札内村 更別村

十勝大樹町 広尾町



□青森県

むつ市 東通村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。