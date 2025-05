2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に、食べ歩きが楽しめるフードワゴンが登場!

ポップコーンやチュロスが提供され、ミッフィーのかわいいスイーツを片手に、ヨーロッパの街並みを散策できます☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「フードワゴン」メニュー

画像提供:ハウステンボス

オープン日:2025年6月21日〜

場所:ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「フードワゴン」2店舗

販売形態:テイクアウト(食べ歩き形式)

園内の散策と共に楽しめる、かわいさ満点のミッフィースイーツが揃うフードワゴンが登場。

人気の「ポップコーン」や「チュロス」は、ハウステンボス限定デザインのパッケージに包まれて提供。

キャラメルの香り、チョコの甘み、サクッと食感など五感をくすぐるおやつたちは、大人も子どもも楽しめるラインナップです。

ミッフィーポップコーン(キャラメル)

画像提供:ハウステンボス

香ばしいキャラメルの風味が口いっぱいに広がるポップコーン。

ミッフィーが描かれたかわいいカップで提供されます☆

ミッフィーチュロス(プレーン)/ミッフィーチュロス(チョコ)

画像提供:ハウステンボス

サクサクの食感のチュロス。

ほどよい甘さがクセになるプレーンタイプと、ほんのりビターなチョコ風味の2種類です。

かわいいオレンジ色のパッケージで提供されます。

フードワゴンで提供される手軽に楽しめるスイーツ。

かわいいを詰め込んだミッフィーグルメと一緒にヨーロッパの街並みを歩けば、まるで絵本の中に入り込んだような気分が味わえます☆

2025年6月21日にオープンする「ミッフィー・ワンダースクエア」内フードワゴンメニューの紹介でした。

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 続きを見る

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チュロス&ポップコーンを提供!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「フードワゴン」メニュー appeared first on Dtimes.