今季サウサンプトンで躍動したポルトガル人MFはステップアップが期待されている。



『Football Insider』によると、サウサンプトンに所属する20歳のU-21ポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスには現在アストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、ウェストハム・ユナイテッドが興味を示しているという。



ポルトガルの名門スポルティングの下部組織出身であるマテウス・フェルナンデスは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると昨夏にサウサンプトンへ完全移籍。今季はデビューシーズンながらもプレミアリーグ36試合に出場し、2ゴール4アシストと結果を残しており、降格が決定したサウサンプトンでクラブのシーズン最優秀選手に輝くなど印象的な活躍を見せていた。





