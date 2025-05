timelesz

アジアのトップアーティストが集う夢の授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」。昨年の開催ではNCT WISHが少女時代の「GENIE」やSHINeeの「LUCIFER」、SUPER JUNIORの「SORRY, SORRY」などK-POPの人気曲のダンスカバーを披露したり、日本人アーティストからはCreepy Nutsが出演し、圧巻のラップとDJパフォーマンスで会場を沸かせたりと、大きな盛り上がりを見せた。

そんな「ASEA」が、今年も「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN」と題して神奈川県・Kアリーナ横浜で開催される。

5月28日(水)、29日(木)の2日間にわたって、総勢23組ものアーティストに加え、IVE・レイやキム・ヘユンを始めとするMC陣、そしてチャン・グンソク、チュ・ヨンウらプレゼンターも顔を揃える本アワード。

■timeleszが有観客イベントの場では初のパフォーマンスを披露!

1日目の28日(水)には、timeleszが出演する。(※原嘉孝は、舞台出演のため不参加)

今年2月に5人の新メンバーが加入し、8人体制としてスタートしたばかりのtimelesz。音楽番組での歌唱を中心に、これまでも新体制でのパフォーマンスを披露してきたが、有観客イベントの場では今回が初歌唱となる。

新メンバーの寺西拓人は、俳優部から「timelesz project -AUDITION-」に参加した1人。オーディション参加前から舞台やミュージカルを中心に活躍しており、ファンの間ではその実力は周知の通りだった。そんな中参加したオーディションで多くの視聴者を魅了し、SNSのフォロワー数も爆発的に増加。大きな注目を集めている。

軸のぶれないしなやかな動きと緩急のあるダンスは寺西の武器の1つ。菊池風磨とは同期で同年齢。まさに大人の余裕とこれまで培ってきた経験の深さを感じるようなパフォーマンスが魅力だ。

橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝は、新メンバーとして加入後、"ひよこ組"と呼ばれる3人。加入後は、3人でのラジオやバラエティ番組へのゲスト出演なども重ね、先輩たちに負けじと日々奮闘中。音楽番組では、フレッシュなパフォーマンスの中にも日々進化を感じる。そんな成長過程がファンの目を惹きつけるのだろう。

約2万人ものキャパシティを誇るKアリーナ横浜。そんな大舞台の場で、新体制となったtimeleszがどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まる。

■NCT WISH、NiziU、HANA、ZEROBASEONEら、話題のアーティストたちが集結

NCT WISHら、注目のアーティストが多数出演 (C)SMエンターテインメント / ASEA組織委員会

同じく1日目には昨年の本アワードでオープニングを飾り、「ASEA THE BEST NEW ARTIST」も受賞したNCT WISHも出演。今年はどんなパフォーマンスが見られるのか、こちらも楽しみだ。

NiziU (C)JYPエンターテインメント / ASEA組織委員会

また、昨年「ASEA THE BEST STAR JAPAN」と「ASEA THE BEST GROUP」を獲得し二冠に輝いたNiziUも出演する。

HANA (C)B-RAVE / ASEA組織委員会

2日目となる29日(木)には、今年デビューしたばかりの7人組ガールズグループ・HANAも登場。BMSGとちゃんみなによるガールズグループオーディション「No No Girls」により誕生した彼女たち。候補生1人1人と真剣に向き合うちゃんみなの姿や候補生に向けられる真っ直ぐで熱いメッセージ、そしてそれに応えるべく自身の課題と向き合いながら成長していく候補生の姿は、視聴者を感動の渦に巻き込んだ。1人1人が高いパフォーマンス力と唯一無二の存在感を放っている。

ZEROBASEONE (C)WAKEONE / ASEA組織委員会

同じく29日(木)には、9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEも出演する。2023年にデビューし、昨年は「ASEA THE BEST NEW ARTIST」を獲得した彼ら。その後も昨年5月に発売した3rdアルバム「You had me at HELLO」に続き、8月に発売した4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」、そして今年2月に発売した5thミニアルバム「BLUE PARADISE」でも単一アルバム販売枚数100万枚を突破。「5作連続ミリオンセラー」という快挙を打ち立てた。昨年の本アワードは映像のみの出演だったが、今年は会場でその姿を見られる。

「ASEA2025」は2025年 5月28日(水)と 29日(木)、両日とも17:30よりTBSチャンネル1でテレビ独占生中継される。

また、本番前にはレッドカーペットイベントの実施も。出演アーティストたちがファンの前に登場し、その模様が「スカパー!番組配信」で生配信もされる。レッドカーペットの生配信は両日15:30〜16:30を予定。本番を控えるアーティストたちの姿は必見だ。

文=HOMINIS編集部

<出演>

■DAY1

aespa、ENHYPEN、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NCT WISH、NEXZ、NiziU、NOWADAYS、timelesz、Xdinary Heroes (※アルファベット順)

【MC】ジュヨン(THE BOYZ)、レイ(IVE)

【プレゼンター】チャン・グンソク

■DAY2

&TEAM、BADVILLAIN、BTOB、FANTASY BOYS、HANA、i-dle、n.SSign、NouerA、SKY-HI、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、ZEROBASEONE、新しい学校のリーダーズ、櫻坂46 (※アルファベット順)

【MC】キム・ヘユン、ヒョンウォン(MONSTA X)、ヨンフン(THE BOYZ)

【プレゼンターほか】チュ・ヨンウ、チョ・ユリ、ビョン・ウソク

放送・配信情報【スカパー!】

■放送情報

生中継!ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN

放送日時:<DAY1>2025年5月28日(水)17:30〜、<DAY2>2025年5月29日(木)17:30〜

チャンネル:TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

■配信情報

配信日時

<DAY1 レッドカーペット>5/28(水) 15:30〜16:30

<DAY1>5/28(水) 17:30〜

<DAY2 レッドカーペット>5/29(木) 15:30〜16:30

<DAY2>5/29(木) 17:30〜

■見逃し配信

<DAY1>6/4(水)22:29まで

<DAY2>6/5(木)22:29まで

<レッドカーペット>それぞれ1週間後の16:45まで

※スカパー!番組配信にて視聴可能

※配信スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ