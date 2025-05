西野カナが5月25日、自身のInstagramを更新。 全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』愛知公演2日間終了を反復横跳びで報告している。

西野は5月24日と25日に行った愛知公演を終え、「Fall In Love With You Again Tour 2025 愛知に来てくれたみんなありがとう!!めっちゃアツかったー」と報告し、オフショットを投稿。西野は「私にとっての第二の故郷で、すごく愛知らしい二日間やった エモ楽しかったです また帰ってくるね 反復横跳び」と感想を綴り、ライブのトークで話題となった反復横跳びをスタッフたちと一緒に披露した。

コメント欄には「愛知おかえり!!今度は三重帰ってきてね」「カナやんのエネルギー素敵 大好きすぎる」など、ファンから多くの反響が寄せられた。

(文=リアルサウンド編集部)