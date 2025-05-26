28ÆüÅÁÃ£¼°¡¢30ÆüÅÚÉ¶Æþ¤ê¡¡Âç¤ÎÎ¤¡¢¾º¿Ê·èÄê¸å¤ÎÆüÄø
¡¡26Æü¤Ë²£¹Ë¾º¿Ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤ÎÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢28Æü¤Ë°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Ç¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤ËÎ×¤à¡£Âç´Ø¾º¿Ê»þ¤Ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¸ý¾å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡29Æü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¹Ë¤òºî¤ë¡Ö¹ËÂÇ¤Á¡×¤¬Éô²°¤Ç¼Â»Ü¡£Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤Î´Ø¼è½°¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´°À®¤·¤¿¹Ë¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Î¹ø¤Ë´¬¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸µ²£¹Ë¤Î¿ÆÊý¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡30Æü¤ÏÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Î¿äµó¼°¤Ç¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤«¤é¿äµó¾õ¤È²£¹Ë¤¬¼øÍ¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½é¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ï31Æü¤ÎÈø¼Ö¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¶×·Ã¸÷¡Ë°úÂàÁêËÐ¤È¤Ê¤ë¡£