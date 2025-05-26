　スペインサッカー連盟は26日、UEFAネーションズリーグ準決勝・決勝に臨むスペイン代表メンバー26人を発表した。33歳のMFイスコ(ベティス)が2019年6月のEURO予選以来、6年ぶりの電撃復帰を果たした。

　またMFガビ(バルセロナ)が膝の負傷による長期離脱を経て、2023年11月のEURO予選以来1年半ぶりの復帰。MFフェルミン・ロペス(同)も昨年夏のEURO以来の復帰となり、バルセロナ勢が最多6人を占めた。

　NL連覇がかかるスペインは6月5日の準決勝でフランスと対戦。勝てばドイツ対ポーランドの勝者と戦う決勝戦に進み、負ければ同対戦の敗者と戦う3位決定戦に回る。決勝戦と3位決定戦はいずれも6月8日に行われる。

　スペイン代表メンバーは以下のとおり

▽GK

ダビド・ラヤ(アーセナル)

ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

▽DF

ペドロ・ポロ(トッテナム)

オスカル・ミンゲサ(セルタ)

ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

ディーン・ホイセン(ボーンマス→R・マドリー)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

ビビアン(アスレティック・ビルバオ)

▽MF

マルティン・スビメンディ(ソシエダ)

ファビアン・ルイス(パリSG)

ミケル・メリノ(アーセナル)

アレックス・バエナ(ビジャレアル)

ペドリ(バルセロナ)

フェルミン・ロペス(バルセロナ)

ガビ(バルセロナ)

イスコ(ベティス)

▽FW

アルバロ・モラタ(ガラタサライ)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

サム・オモロディオン(ポルト)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)