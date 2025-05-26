イスコが6年ぶり電撃復帰!! UNL連覇狙うスペイン代表メンバー26人発表、バルセロナ勢が最多6人
スペインサッカー連盟は26日、UEFAネーションズリーグ準決勝・決勝に臨むスペイン代表メンバー26人を発表した。33歳のMFイスコ(ベティス)が2019年6月のEURO予選以来、6年ぶりの電撃復帰を果たした。
またMFガビ(バルセロナ)が膝の負傷による長期離脱を経て、2023年11月のEURO予選以来1年半ぶりの復帰。MFフェルミン・ロペス(同)も昨年夏のEURO以来の復帰となり、バルセロナ勢が最多6人を占めた。
NL連覇がかかるスペインは6月5日の準決勝でフランスと対戦。勝てばドイツ対ポーランドの勝者と戦う決勝戦に進み、負ければ同対戦の敗者と戦う3位決定戦に回る。決勝戦と3位決定戦はいずれも6月8日に行われる。
スペイン代表メンバーは以下のとおり
▽GK
ダビド・ラヤ(アーセナル)
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ペドロ・ポロ(トッテナム)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ディーン・ホイセン(ボーンマス→R・マドリー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
▽MF
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ペドリ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
ガビ(バルセロナ)
イスコ(ベティス)
▽FW
アルバロ・モラタ(ガラタサライ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
サム・オモロディオン(ポルト)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
またMFガビ(バルセロナ)が膝の負傷による長期離脱を経て、2023年11月のEURO予選以来1年半ぶりの復帰。MFフェルミン・ロペス(同)も昨年夏のEURO以来の復帰となり、バルセロナ勢が最多6人を占めた。
スペイン代表メンバーは以下のとおり
▽GK
ダビド・ラヤ(アーセナル)
ウナイ・シモン(アスレティック・ビルバオ)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ペドロ・ポロ(トッテナム)
オスカル・ミンゲサ(セルタ)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
ディーン・ホイセン(ボーンマス→R・マドリー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
ビビアン(アスレティック・ビルバオ)
▽MF
マルティン・スビメンディ(ソシエダ)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ミケル・メリノ(アーセナル)
アレックス・バエナ(ビジャレアル)
ペドリ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
ガビ(バルセロナ)
イスコ(ベティス)
▽FW
アルバロ・モラタ(ガラタサライ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
サム・オモロディオン(ポルト)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)