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　TCK特別区競馬組合は26日、3歳ダート3冠の2冠目である「第71回東京ダービー」（Jpn1、6月11日、大井2000メートル）の選定馬を発表した。

　羽田盃に続く2冠を目指すナチュラルライズやユニコーンステークス覇者のカナルビーグル、同レース2着のクレーキングがエントリーしている。選定馬は以下の通り。

アメージング（牡＝美浦・中舘）田辺

ウィルオレオール（牡＝北海道・小国）未定

エスカティア（牝＝浦和・小久保）未定

カナルビーグル（牡＝栗東・佐藤悠）吉村誠

クレーキング（牡＝美浦・中舘）未定

ケンシレインボー（牡＝船橋・佐藤裕）未定

シーソーゲーム（牡＝大井・藤田輝）未定

スマイルマンボ（牡＝大井・坂井）未定

ナイトオブファイア（牡＝大井・渡辺和）未定

ナチュラルライズ（牡＝美浦・伊藤圭）横山武

バリウィール（牡＝北海道・小国）未定

プレミアムハンド（牡＝浦和・小久保）未定

ベアバッキューン（牡＝川崎・鈴木義）未定

マウンテンローレル（牡＝大井・福田）未定

ミーヴァトン（牡＝川崎・佐藤博）未定

リヴェルベロ（牝＝船橋・矢野義）未定

※左から馬名、性別、所属、厩舎、騎乗予定騎手