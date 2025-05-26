【東京ダービー】選定馬を発表 羽田盃Vナチュラルライズ ユニコーンS覇者カナルビーグルなどエントリー
TCK特別区競馬組合は26日、3歳ダート3冠の2冠目である「第71回東京ダービー」（Jpn1、6月11日、大井2000メートル）の選定馬を発表した。
羽田盃に続く2冠を目指すナチュラルライズやユニコーンステークス覇者のカナルビーグル、同レース2着のクレーキングがエントリーしている。選定馬は以下の通り。
アメージング（牡＝美浦・中舘）田辺
ウィルオレオール（牡＝北海道・小国）未定
エスカティア（牝＝浦和・小久保）未定
カナルビーグル（牡＝栗東・佐藤悠）吉村誠
クレーキング（牡＝美浦・中舘）未定
ケンシレインボー（牡＝船橋・佐藤裕）未定
シーソーゲーム（牡＝大井・藤田輝）未定
スマイルマンボ（牡＝大井・坂井）未定
ナイトオブファイア（牡＝大井・渡辺和）未定
ナチュラルライズ（牡＝美浦・伊藤圭）横山武
バリウィール（牡＝北海道・小国）未定
プレミアムハンド（牡＝浦和・小久保）未定
ベアバッキューン（牡＝川崎・鈴木義）未定
マウンテンローレル（牡＝大井・福田）未定
ミーヴァトン（牡＝川崎・佐藤博）未定
リヴェルベロ（牝＝船橋・矢野義）未定
※左から馬名、性別、所属、厩舎、騎乗予定騎手