Åçº¬¡¦±×ÅÄ¤Î³Ë¤´¤ßÀÁ´ê´°Á´ÃÇÇ°¡¡·ÐºÑ³¦Í»Ö¤¬»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð
¡¡¸¶È¯¤«¤é½Ð¤ë¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¡Ê³Ë¤Î¤´¤ß¡Ë¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤ò½ä¤ê¡¢Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ô¤Ç¸õÊäÃÏÁªÄê¼êÂ³¤¤ÎÂè1ÃÊ³¬¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¸¸¥Ä´ºº¡×¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±»Ô¤Î·ÐºÑ³¦Í»Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢»³ËÜ¹À¾Ï±×ÅÄ»ÔÄ¹¤ËÀÁ´ê³èÆ°¤ò´°Á´¤ËÃÇÇ°¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢»Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ý»³Ã£ÌéÅçº¬¸©ÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¡¢¼èºà¤Ë¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý»³ÃÎ»ö¤Ï¡¢ÀÁ´ê³èÆ°¤Ï¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ´Ä¶À°È÷µ¡¹½¡ÊNUMO¡Ë¤È·ÐºÑ³¦Í»Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖNUMO¤¬ÃÇÇ°¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤¬º£¸å¸½¿¦¤«¤é¸òÂå¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£