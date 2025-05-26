現在、桜島は噴火警戒レベル３の入山規制が継続中です。桜島で噴火が発生した場合には、２６日２１時から２４時までは火口から西方向、２７日０９時から１２時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。しています。

２６日１８時から２７日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２６日１８時から２１時まで 南西（鹿児島市谷山方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ ▼２６日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ ▼２７日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ ▼２７日０３時から０６時まで 北東（霧島市福山方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ▼２７日０６時から０９時まで 北東（霧島市福山方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ ▼２７日０９時から１２時まで 北東（霧島市福山方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、日置市、南さつま市、南九州市、姶良市、曽於市、霧島市、鹿屋市

宮崎県 ：都城市

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