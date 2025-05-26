ÇðÌÚÍ³µª¤¬¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡¡¸åÇÚAKB48¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¿Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡£µ·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â¼»³ºÌ´õ¤Î£Á£Ë£Â£´£¸Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê£³£³¡Ë¤¬ÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¤¬£²£¶Æü¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£Â¼»³¤ÎÂ´¥³¥ó¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Î°áÁõ¤òÃå¤ë¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤«¤éÌÜ¤¬¤¦¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÂ¼»³¤Ï¡Ë·ë¹½¶á¤¤¸åÇÚ¤Ç¡¢£Á£Ë£Â¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤ò¸«¤ë»þ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡©¡×¤ÈÀ¾Â¼»á¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¿Æ¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë£³£°Âå¤Ç¤¹¤â¤ó¡££±£³ºÐ¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¤«¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¿ÆÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¤ª´«¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëº´Æ£åºÀ±¤ÈÈ¬ÌÚ°¦·î¤Î£²¿Í¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖåºÀ±¤Á¤ã¤ó¤ÏÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ÊÈ¬ÌÚ¤Ï¡Ë¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤³¤¸¤Ï¤ë¤µ¤ó¡Ê¾®ÅèÍÛºÚ¡Ë¤È¤µ¤Ã¤·¡¼¡Ê»Ø¸¶è½Çµ¡Ë¤â²Ä°¦¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¡¢£Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£