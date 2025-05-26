¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¡¡²£¿³¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç²£¹Ë¿äÁ¦¤ò·èÄê¡¡ÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¡ÖÂÙÁ³¤È¤·¤¿ÁêËÐ¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤ò°Ñ°÷£¹¿Í¤ÎËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï²Æ¾ì½ê¤Ç£±£´¾¡£±ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ£²¾ì½êÏ¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£²£¿³¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤ÎÆâµ¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂç´Ø¤Ç£²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²£¿³¤ÎÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê£·£¸¡á¸µ½°µÄ±¡µÄÄ¹¡Ë¤Ï¡Ö¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¡£¼õ¤±¤ÆÂÙÁ³¤È¤·¤¿ÁêËÐ¤È°µÎÏ¡¢Á°¿Ê¤ÎÁêËÐ¡£½Å°µ¤ÎÃæ¤ÇÆ²¡¹¤È¤ä¤êÈ´¤¤¤¿¡£¡Ê°Ñ°÷¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¡¢°ìÃ×¤·¤ÆÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£²£¸Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê£··î£±£³Æü½éÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë²£¹Ë¤Ø¾º¿Ê¡£Ë¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£²²£¹Ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö»ä¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¡Ê½éÂå¡Ë¼ãÇµ²Ö¤ÈÆÊ¶Ó¡¢Çð¸Í¤ÈÂçË²¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬»ä¤ÎÂçÁêËÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤³¤¬¤ì¡£¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¸«¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤´Ø¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎàÂçË»þÂåá¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¼è½°¤ÎÌÜÉ¸¡¢ÊÉ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£