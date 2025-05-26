»°ÂåÌÜJSB¡¦»³²¼·òÆóÏº¡¡ºÊ¡¦Ä«ÈæÆàºÌ¤È¤Î²ÈÂ²À¸³è¤ËÇº¤ßÅÇÏª¡¡ÀèÇÚ¤âÆ±¾ð¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¤Î»³²¼·òÆóÏº¡Ê39¡Ë¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½÷Í¥¤ÎºÊ¤«¤é¡È¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎEXILE¡¦TAKAHIROÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹ºê¡¦º´À¤ÊÝ¤òÎ¹¤·¤¿¡£MC¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×²¬ÉôÂç¤ÈTAKAHIRO¤Î3¿Í¤È¤â²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éTAKAHIRO¤¬¡ÖÇº¤ß¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬²ÈÂ²¤Ç¤¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹¬¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤ËTAKAHIRO¤«¤é¡Ö¡Ê²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤È¡Ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¹¬¤»¤À¤±¤É¸ÍÏÇ¤¦»þ´ü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡È²¶¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²¬Éô¤â¡Ö»Å»ö¤â²ÈÄí¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÊÎ¾Î©¤â¡Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ä¤Ç¤â¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤Ë«¤á¤Æ¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡©²¶¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡©¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏTAKAHIRO¤â¡Ö±³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éË«¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï½÷Í¥¡¦Ä«ÈæÆàºÌ¤È21Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡¢Ä«ÈæÆà¤¬Âè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£