Snow Man、日産スタジアム公演生配信決定
【モデルプレス＝2025/05/26】Snow Man初のスタジアムツアー「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜 」日産スタジアム最終公演の生配信が実施されることが決定した。5月26日、FAMILY CLUB onlineにて発表された。
【写真】木村拓哉×Snow Man国立ライブ集合ショット
5月26日、公式X（旧Twitter）にて「Snow Man 1st Stadium Live Snow World」日産スタジアム公演の生配信が決定」と発表し、視聴チケットの販売をお知らせ。Snow Manの公式Xも同投稿を引用し「＃生配信で一緒にSnowWorld」のハッシュタグで盛り上げている。
公式サイトによると、生配信日は6月8日のスタジアム最終公演日となり、見逃し配信期間が設けられている。また、ファンクラブ会員だけでなく一般視聴チケットも用意されている。
https://twitter.com/modelpress/status/1926926394161795502
デビュー5周年を記念した同ツアーは、東京・国立競技場で4月19日〜20日、神奈川・日産スタジアムで6月7日〜8日に開催され、全2会場4公演で28.4万人を動員予定。新国立競技場での有観客公演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト初となる。なお、4月20日の国立競技場公演は映画館で生中継（ライブビューイング）も行われた。（modelpress編集部）
＜生配信日時＞
2025年6月8日（日）18：00〜
＜見逃し配備期間＞
2025年6月9日（月）12：00〜6月15日（日）23：59まで
＜視聴チケット販売期間＞
2025年5月26日（月）18：00〜6月15日（日）21：00まで
＜視聴チケット＞
Snow Manファンクラブ会員／ファミリークラブ会員／一般
※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員が購入可能（情報サービスの会員は除く）
FAMILY CLUB online
情報：FAMILY CLUB online
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_SnowWorld
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【写真】木村拓哉×Snow Man国立ライブ集合ショット
◆Snow Man、スタジアム公演生配信決定
5月26日、公式X（旧Twitter）にて「Snow Man 1st Stadium Live Snow World」日産スタジアム公演の生配信が決定」と発表し、視聴チケットの販売をお知らせ。Snow Manの公式Xも同投稿を引用し「＃生配信で一緒にSnowWorld」のハッシュタグで盛り上げている。
https://twitter.com/modelpress/status/1926926394161795502
◆Snow Man初スタジアム「Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜」
デビュー5周年を記念した同ツアーは、東京・国立競技場で4月19日〜20日、神奈川・日産スタジアムで6月7日〜8日に開催され、全2会場4公演で28.4万人を動員予定。新国立競技場での有観客公演はSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト初となる。なお、4月20日の国立競技場公演は映画館で生中継（ライブビューイング）も行われた。（modelpress編集部）
◆概要
＜生配信日時＞
2025年6月8日（日）18：00〜
＜見逃し配備期間＞
2025年6月9日（月）12：00〜6月15日（日）23：59まで
＜視聴チケット販売期間＞
2025年5月26日（月）18：00〜6月15日（日）21：00まで
＜視聴チケット＞
Snow Manファンクラブ会員／ファミリークラブ会員／一般
※ファミリークラブ会員限定視聴チケットは、全ファンクラブ・ジュニア情報局の会員が購入可能（情報サービスの会員は除く）
FAMILY CLUB online
情報：FAMILY CLUB online
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_SnowWorld
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