¡ÈÇã¼ý¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµð³ÛÅê»ñ¤«¡É¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¼¨¤¹
Çã¼ý¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Çµð³ÛÅê»ñ¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¡£Çã¼ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµð³ÛÅê»ñ¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¤Ê¤«¡¢25Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤Ï¼è¤ê°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÀ½Å´¤¬ÌÜ»Ø¤¹US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤ï¤º¤«2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤ì¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÈÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬SNS¤ÇÎ¾¼Ò¤ÎÄó·È¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡£Çã¼ý¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´Â¦¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡Ê24Æü¡Ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤´±ÑÃÇ¤Ë¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÀ½Å´ ´´Éô¡Ê24Æü¡Ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¾µÇ§¤ÈÂª¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢·èÃå¤È¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤ÈÆü»º¤ò¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆü»º¡ÊÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¼Ò¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÅê»ñ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÉôÊ¬½êÍ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
25Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê23Æü¡Ë
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡ª6·î1Æü¤«¤é50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Ù¤¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬23Æü¡¢ËÇ°×¸ò¾Ä¤ÎÆñ¹Ò¤ËÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢EU¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·6·î1Æü¤«¤é50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â2Æü¸å¤Ë¤Ï¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈ¯Æ°±ä´ü¤Ë±þ¤¸¤¿¡£7·î9Æü¤Ë¤Ê¤ë¡×
EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢±ä´ü¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢6·î1Æü¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿¿·õ¤Ë¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó»á¤Ï¡ÖÎÉ¤¤²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×Î®¸ò¾Ä½Ñ¡É¤ËÀ¤³¦¤¬¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£